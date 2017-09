Militarii români, într-un schimb de focuri cu insurgenţii din Afganistan. Un român a fost rănit

Militarii români, într-un schimb de focuri cu insurgenții din Afganistan. Un român a fost rănit

Un militar român a fosr rănit ușor într-un schimb de focuri cu insurgenții în Afganistan, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAPN, scrie romaniatv.netO echipă de militari români care executa sâmbătă, 5 august, misiuni de patrulă de transport și escortă a unei echipe a coaliției de instruire a forțelor de securitate Afgană (SFAAT- Security Force Advisory and Assistance Team) în Camp JRAC (Join Regional Afghan Center-Centrul Regional de Instruire a Militarilor Afgani), de lângă Kandahar, au fost nevoiți să răspundă cu foc, în jurul orei 9.35, ora României, la atacul unor insurgenți în ținuta poliției afgane, precizează un comunicat MAPN.Militarii au ucis cel puțin un atacator și au rănit un altul, a precizat pentru Realitatea TV purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Florin Jipa.În schimbul de focuri, un militar român a fost rănit ușor la antebraț. Militarului român i s-au acordat primele îngrijiri medicale la locul incidentului, ulterior fiind transportat la cea mai apropiată unitate spitalicească. Starea luptătorului este bună, iar rana nu i-a pus viața în pericol. În prezent, militarul s-a întors în cadrul subunității, alături de colegii săi, spune MAPN.Prețul misiunii României: 28 de morți și 180 de rănițiMilitarii români fac parte din Batalionul de Infanterie și Protecție a Forței din Iași, denumiți și Lupii Negri, fiind desfășurați în Afganistan începând cu luna februarie.În anul 2017, Armata României participă la misiunea NATO Resolute Support Mission din Afganistan cu 626 de militari, alți aproximativ 300 fiind desfășurați în operații sub comandă/mandat NATO, UE, ONU și OSCE.În timpul misiunilor externe, 28 de militari și-au pierdut viața și alți peste 180 au fost răniți.Situația de securitate în TO Afganistan se menține instabilă, cele mai multe incidente înregistrându-se în provinciile din estul și sudul Afganistanului.Forțele NATO care asigură securitatea bazelor militare și a centrelor importante ale țării rămân ținte permanente ale unor posibile atacuri ale insurgenților.România continuă să își mențină angajamentele în Teatrul de operații Afganistan în cadrul misiunii NATO, RSM. Efortul principal rămâne concentrat pe asigurarea protecției forței în Baza Militară Kandahar, concomitent cu participarea la instruirea, consilierea și asistența forțelor de securitate afgane din comandamentele regionale Nord și Sud.