Militarii de la Brigada 9 Mecanizată „Mărăşeşti“, cei mai buni cercetaşi / Galerie FOTO

cine a modificat titulatura din DIVIZIA 9 MECANIZATA MARASESTI, in brigada ?? In perioada OCTOMBRIE 1968 - februarie 197o, mi-am satisfacut stagiul militar la o unitate militara,care apartinea de DIVIZIE.La aceasta unitate militara am aflat istoricul DIVIZIEI, care a avut un prim comandant pe GENERAL SCARISOREANU, si care DIVIZIE a participat la toate conflagratiele, EUROPENE.