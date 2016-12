Militarii constănţeni au participat la campania „Let’s do it Romania”

Militarii constănțeni au participat la campania „Let’s do it Romania”

Luni, 30 Septembrie 2013

Jandarmeria Română s-a alăturat și în acest an campaniei de strângere a deșeurilor din natură, „Let's do it Romania”, campanie inițiată și coordonată de Asociația Viitorul în Zori.Sâmbătă, 20 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanta au participat la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”.Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei campanii de ecologizare s-a stabilit ca jandarmii constănțeni să strângă deșeurile din pădurea din zona localității Valu lui Traian.