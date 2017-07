Militarii au fost trimişi la moarte sigură. Camionul avea 37 ani vechime şi probleme tehnice. "Militarii sunt prea decenţi să se plângă. Sunt expuşi zilnic unor riscuri vitale"

1

vorbe

Vorbe,vorbe si iar vorbe.A cazut un camion si iată ca soferia este mai periculoasă decat aviația.Cade un mig-pilotul se catapulteaza.Cade in prăpastie un camion-3 militari mor.Peste un timp alți militari merg la exerciții pe drumurile Patriei in camioane la fel de vechi sau mai vechi ca cel implicat in accident.Ce intr-o saptamana se pot repara toate gioarsele Armatei?Ia sa vedeti cate vor fi pe dreapta ba ca le-a fiert apa ba ca bate nu stiu ce la motor si altele.Sa nu rîdeți de cei care sunt pe lângă ele sau pe sub cabine rabatate.Ei nu sunt doctori in stiinte militare,nu au "scoli inalte",ei sunt oamenii fara de care Armata nu merge.Ei depun multe eforturi,mai mari decat le cere fisă postului.Pe ei sa-i aplaudat.Eu asa o sa fac.Cat despre sefi...."numai de bine"