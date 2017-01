Militarii americani, într-o vizită pastorală la Rechinii Albi, în Irak

Ştire online publicată Vineri, 06 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dincolo de uniforma pe care o poartă, mili-tarul este și el om în orice context al existenței sale, nevoia de credință devine o necesitate, iar îndeplinirea ei este sprijinită în teatrul de operații de către liderul religios al batalionului. Prezența preotului militar în rândul militarilor se exprimă prin faptul că aceștia au nevoie de binecuvântarea divină care să îi apere, sprijine și mai ales să îi ajute atunci când sunt în clipe de restriște. În săptămâna în care s-a prăznuit „Întâmpinarea Domnului”, un grup de capelani militari aparținând armatei SUA și reprezentând mai multe confesiuni creștine (catolică, ortodoxă și protestantă) au vizitat Baza militară Tallil. În itinerariul lor, capelanii americani au inclus și o vizită pastorală la Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi”. La sosirea în Campul românesc ei au fost întâmpinați de către preotul militar al batalionului, locotenent Dragoș Ciobanu, care i-a condus la Capela militară cu Hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavrilă. După vizitarea capelei ortodoxe a fost oficiat un TeDeum de mulțumire de către preoții militari ortodocși, maiorul Henry Close, căpitanul Peter Aleria și locotenentul Dragoș Ciobanu, la care au asistat militarii români și americani. După săvârșirea slujbei a urmat vizitarea Capelei catolice ridicată de către militarii din contingentul italian, participanți în anii anteriori la operațiunea „Iraqi Freedom”, aflată la această dată în grija militarilor români. Capelanii catolici au rămas profund impresionați de modul în care militarii constănțeni îngrijesc respectivul lăcaș de cult. Locotenent colonel Gary Studniewski, liderul capelanilor militari, a dăruit militarilor români medalioane cu efigia „Saint Barbara patron of Engineers”. La rândul său, comandantul Batalionului 341 Infanterie, locotenent colonel doctor Vasile Vreme, a oferit capelanilor americani monede cu emblema „Rechinilor Albi”. În încheierea vizitei pastorale, locotenent colonel Studniewsky a mulțumit gazdelor pentru ospitalitate și a precizat: „Am dorit să venim în contact și cu alte religii cu care nu am avut acest prilej până acum. Astăzi am avut o șansă deosebită de a-i cunoaște pe militarii acestui batalion, care aparțin unei alte confesiuni religioase, și am rămas plăcut surprins să pot vedea foarte mulți dintre ei, tinerii mai ales, participând la slujbă. Este bine ca tinerii să aibă credință în Dumnezeu, deoarece credința dă putere”. (Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”)