Militarii americani din Afganistan, transferaţi pe la Baza „Mihail Kogălniceanu“

1

Militaratii Jewnglishtanezi - primate-neumane ce tin omenirea int'run primitivism subuman!

In trecut, cuvantul 'militar' era sinonim cu 'onoare'. De la legionarii Romani la cavalerii medievali, onoarea a ramas simbolul militarului. In ziua de azi, militaratii sunt MAIMUTELE(primate-neumane) ce tin omenirea'n loc, intr'o atmosfera primitiva in care violenta a inlocuit, cu totul, orice perspectiva de umanism. Militaratii din toate tarile lumii, iau exemplu de la maimutoii Jewnglishtanezi. Cititi adresele ce urmeaza. Veti intelege ce inseamna "onoare" pentru calaul-militarat-Jewnglishtanez ce terorizeaza Omenirea cu HOTIA si SETEA de sange!! Pacatul comis de catre politicastrii Rromarlani impinsi de Satan, ce au adus pe capul copiilor Romani, PLAGA violentei primitive jewnglishtaneze, este unul capital si numai Dumnezeu il mai poate absolvi!! Dar, dupa cum vedem, politicastrii si merdialqaedanii din fosta Romanie, L'au Izgonit pe Dumnezeu din Gura de Rai Romaneasca! --- …”Din cauza inabilitatii(refuzului) persistente de a’si inregistra conturile, Pentagonul este singura agentie federala ce nu s’a conformat cu legea ce cere audit anual pentru toate departamentele guvernamentale. Asta’nsemnand ca 8,5 trilioane de dolari din banii platitorilor de taxe daruiti Pentagonului de catre Congres din 1996, primul an in care’ar fi trebuit sa fie verificat, nu au fost inregistrati niciodata. Acea suma depaseste valoarea de anul trecut a schimburilor economice ale Chinei.” --- …”Because of its persistent inability to tally its accounts, the Pentagon is the only federal agency that has not complied with a law that requires annual audits of all government departments. That means that the $8.5 trillion in taxpayer money doled out by Congress to the Pentagon since 1996, the first year it was supposed to be audited, has never been accounted for. That sum exceeds the value of China's economic output last year.” --- http://news.yahoo.com/special-report-pentagons-doctored-ledgers-conceal-epic-waste-144950858--business.html --- http://www.washingtonsblog.com/2013/11/8-5-trillion-taxpayer-money-doled-congress-pentagon-since-1996-never-accounte d.html --- Clpetomaniaci din banul truditorilor, si narcomaniaci. Cum a fost posibil sa li se permita acestor barbari-primitivi sa PANGAREASCA buna Tara Romaneasca?!? Afara din vatra satului Piatra, cu PORFIRICII Jewnglishtanezi, alias LACHEII Zsidanilor! --- http://www.huffingtonpost.com/2014/01/15/air-force-cheating-scandal_n_4603965.html