Militar român medaliat în Irak

Ştire online publicată Luni, 24 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Baza militară Tallil, din Irak, fruntașul Adrian Marțincu, din Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi”, a fost decorat de către comandantul Forței Multinaționale din Irak, general Raymond Odierno. Medalia i-a fost conferită pentru modul exemplar în care și-a îndeplinit misiunea, dar și pentru merite deosebite în activitate. Fruntașul Adrian Marțincu a participat, în perioada 2004 - 2008, la misiuni internaționale în Kosovo, Afganistan și Irak, iar în anul 2007 la exercițiul bilateral româno-american „Proof of Principle”, desfășurat la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. El are 36 de ani, este căsătorit și are un copil. Batalionul 341 Infanterie a trecut de jumătatea perioadei de misiune în teatrul de operații din Irak, având până în prezent peste 500 de misiuni executate în zona de operații.