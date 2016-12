Militar constănţean rănit în Afganistan

Militar constănțean rănit în Afganistan

Ştire online publicată Joi, 08 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un militar constănțean a fost împușcat ieri dimineață în urma unei misiuni de patrulare la 40 km N-V de Qalat, în provincia Zabul. Plutonierul Ionel Eugen Bida, din Echipa Operațională de Consiliere și Legătură (OMLT) nr. 1, tip Batalion, dislocată în provincia Zabul din Afganistan, făcea parte dintr-o echipă mixtă româno-afgană care a fost atacată de insurgenți cu foc de infanterie în timp ce executa o misiune de patrulare la 40 km N-V de Qalat, în provincia Zabul. În urma incidentului, plutonierul român a fost rănit la piciorul drept. Militarul a fost transportat de urgență cu un elicopter de evacuare medicală la spitalul din baza Lagman, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Starea militarului este stabilă. Echipa OMLT și-a început misiunea în luna ianuarie și are ca principală misiune consilierea în domeniile stat major și administrație a militarilor dintr-un batalion de infanterie al Armatei Naționale Afgane, din provincia Zabul. Ionel Eugen Bida are 39 de ani, este căsătorit și are o fetiță.