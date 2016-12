Mii de ţigarete confiscate de Garda de Coastă

Mii de țigarete confiscate de Garda de Coastă

Polițiștii de Frontieră au organizat, seara trecută, o amplă acțiune în Eforie Nord și au dat de urma a doi indivizi care transportau țigări de contrabandă. Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta.„A fost identificată în trafic o autoutilitară marca Mercedes Vito, despre care se dețineau date că este folosită la transportul țigărilor de contrabandă. Polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea mașinii în care se aflau două persoane cărora li s-a solicitat documentele la control.În urma identificării, s-a constatat că persoanele în cauză sunt cetățenii români H.P.A., în vârstă de 31 ani, domiciliat în județul Maramureș, respectiv R.N., în vârstă de 53 ani, domiciliat în județul Constanța”, spun oamenii legii.De asemenea, pe o altă stradă, în apropiere, a fost găsită o altă autoutilitară, marca Iveco, care fusese folosita de cei in cauza in activitatea infracțională și care avea un perete dublu, ce delimita, între cabină și compartimentul marfă, un spațiu special amenajat pentru transportul țigărilor.Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de contrabandă. Cei doi indivizi au ajuns în fața procurorilor pentru a da declarații.