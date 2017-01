Mii de constănţeni, târâţi în justiţie pentru a fi daţi afară din case

Datoriile la bănci nu iartă

Mii de constănțeni, târâți în justiție pentru a fi dați afară din case

Zeci de mii de dosare privind litigii civile ori comerciale au invadat instanțele constănțene. Mai mult decât atât, criza financiară a făcut ca, numai în prima jumătate a acestui an, pe rolul Judecătoriei Constanța să fie înregistrate aproape 8.000 de dosare de executare silită. Anul 2010 a demarat, la Judecătoria Constanța, cu un stoc de dosare privind litigiile comerciale, care privesc sume mai mici sau egale cu un miliard de lei vechi, de 2.709. La acest număr deloc de neglijat de cauze s-au adăugat alte 5.281 de dosare noi. Majoritatea cauzelor comerciale aflate pe rolul instanței constănțene sunt soluționate în cel mult șase luni, potrivit statisticilor judecătorilor. Mai precis, 3.411 de litigii au fost soluționate în jumătate de an, pe când alte 685 au fost finalizate în cel mult 12 luni. Dar există cauze în care intervin probleme, astfel că judecătorii sunt nevoiți să amâne de mai multe ori dosarul pentru a ajunge la o decizie. Astfel, în 119 cauze, durata de soluționare a fost de 1-2 ani, în 26 de situații de 2-3 ani, iar în 39 de cazuri s-a întâmplat ca dosarul să „îmbătrânească” pe rolul instanței, respectiv să sară de trei ani până să fie emisă o hotărâre. Faptul că litigiile comerciale sunt, de obicei, fondate, o arată și numărul celor admise, respectiv 3.192 de cauze, doar 378 fiind respinse. 10.000 de somații de plată în primul semestru din acest an Și litigiile privind somațiile de plată, cu valoare de sub un miliard de lei vechi, încarcă la refuz arhivele. Dacă Judecătoria Constanța a plecat la drum, la începutul lui 2010, cu un stoc de 5.124 de dosare, la acesta s-a adăugat un număr de 4.931 de dosare „proaspete”. Din fericire, judecătorii sunt eficienți la acest capitol, astfel că, într-o perioadă de cel mult șase luni au fost soluționate 4.604 de dosare, alte 1.344 fiind rezolvate cel târziu în 12 luni. Mai există însă și situații în care magistrații au nevoie și de trei ani pentru a rezolva un astfel de dosar. Alte mii de dosare civile O altă categorie voluminoasă de dosare, peste 4000 de bucăți, este cea privind drepturile și obligațiile izvorâte din raporturile juridice civile. Nu mai puțin de 2.373 au fost moștenite din anii trecuți, la care s-au adăugat, în primul semestru din 2010, alte 750. Acest tip de cauze se soluționează în aproximativ doi ani, dar există și peste 100 de dosare care depășesc trei ani. Dosarele privind succesiunile nu sunt nici ele de neglijat. La începutul anului exista un stoc de 772 de dosare, la care, în prima decadă a lui 2010, s-au mai adăugat 200. Cele mai multe sunt soluționate în aproximativ doi ani. S-au împuținat revendicările Spre deosebire de alți ani, numărul dosarelor privind revendicările a mai scăzut. În primul semestru al lui 2010, doar 47 de cauze au fost înregistrate, ele adăugându-se la un stoc de anul trecut de 237. Dintre acestea, aproximativ 200 de cauze sunt între persoane fizice și/sau juridice de drept privat, iar alte aproximativ 50 privesc bunuri naționalizate în perioada 1945-1989. Mii de executări silite!!! Toate aceste mii de dosare care umplu la refuz Judecătoria Constanța arată că gradul litigios al constănțeanului este deosebit de ridicat, persoane avizate fiind de părere că, și la acest capitol, suntem, din nou, pe primele locuri din țară. Îngrijorător este însă numărul foarte mare al cererilor privind executarea silită. 7.958 de astfel de dosare au fost înregistrate doar în prima decadă a anului pe rolul judecătoriei, acestora adăugându-se altele 992 de anul trecut. Pentru că aceste acțiuni în instanță trebuie soluționate într-un timp foarte scurt, judecătorii au admis, tot în primul semestru, 5.833 de cereri, 912 fiind respinse. Prin urmare, tot mai mulți cetățeni ori firme cu datorii sunt executate silit la Constanța, criza spunându-și, din câte se pare, cuvântul.