Migranţi, facilitatori şi complici, depistaţi de poliţiştii de frontieră constănţeni

Migranți, facilitatori și complici, depistați de polițiștii de frontieră constănțeni

Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ostrov au desfășurat miercuri, în baza unei informații, o acțiune de combatere a migrației ilegale în zona de competență. Astfel, în jurul orei 13.10, polițiștii de frontieră au oprit pentru control, în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov, un autoturism marca Mercedes model E 220, înmatriculat în România. În autoturism se aflau doi bărbați, două persoane de sex feminin și patru copii, care au declarat că sunt cetățeni români și sirieni.În urma verificărilor a rezultat faptul că trei dintre pasageri, care formează o familie de cetățeni sirieni, un bărbat de 34 ani, o femeie de 23 ani și un copil de 3 ani, au trecut pe jos ilegal „frontiera verde” dinspre Bulgaria. Aceștia au fost preluați din apropierea frontierei de șoferul autoturismului, un cetățean sirian de 40 ani, și de soția acestuia, cetățean român, în vârstă de 32 ani, care erau însoțiți de trei copii minori.Extinderea cercetărilor a condus la oprirea unui alt autoturism marca Mercedes C 220, înmatriculat în România, în care se aflau doi cetățeni sirieni cu vârste de 46 respectiv 49 ani, rezidenți în București.Din verificări s-a stabilit că unul dintre sirienii aflați în autoturismul Mercedes C 220, rudă cu familia de migranți, a luat legătura telefonic cu șoferul autoturismului Mercedes E 220, pe care l-a rugat să-i preia pe conaționalii săi. Cei doi cetățeni sirieni și-au continuat călătoria spre România, trecând legal prin PTF Ostrov, cu scopul de a prelua, din apropierea frontierei, familia de sirieni care trecuse în mod ilegal, pentru a o transporta într-o țară din spațiul Schengen.Cercetările au scos la iveală faptul că cetățenii sirieni din autoturismul Mercedes C 220 au facilitat transportul familiei de sirieni pe ruta Siria - Libia - Turcia - Bulgaria - România, destinația finală a călătoriei fiind o țară din spațiul Schengen.Cei trei migranți vor fi predați la finalizarea cercetărilor autorităților de frontieră din Bulgaria, conform protocolului existent între cele două state.