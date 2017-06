MIG PRĂBUŞIT LÂNGĂ CONSTANŢA / PILOTUL RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ PARALIZAT. "Pacientul nu îşi poate mişca picioarele"

MIG PRĂBUȘIT LÂNGĂ CONSTANȚA / PILOTUL RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ PARALIZAT. "Pacientul nu își poate mișca picioarele"

Ştire online publicată Marţi, 13 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pilotul Adrian Stancu, rănit în urma prăbușirii unui avion Mig 21 Lancer la Constanța, nu își poate mișca picioarele, riscul de paralizie fiind foarte mare, și va fi supus marți unei intervenții chirurgicale la coloană, au anunțat medicii de la Spitalul Militar Central.Conform comandantului spitalului, medicul Florentina Ioniță-Radu, bărbatul a fost adus la ora 16.45 la Unitatea Primire Urgențe de la Spitalul Militar Central din Capitală, fiind evaluat de o echipă pluridisciplinară formată din ortoped, neurochirug, terapie intensivă, specialist în chirugie buco-maxilo-facială, și făcându-i-se o tomografie computerizată.„Pacientul are un politraumatism prin catapultare, leziunile cele mai importante sunt leziunile de coloană vertebrală, are o fractură cu tasare de corp vertebral T4 și L1, dar cea mai importantă afecțiune este tasarea corpului vertebral L1, care este o tasare cu deplasare de fragmente osoase care comprimă canalul medular și determină o parapareză, adică pacientul nu-și poate mișca picioarele în acest moment”, a explicat comandant, director general, general de brigadă medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu, potrivit News.ro.Pilotul mai are o contuzie toracică minoră și o pleurezie minimă bilaterală, o contuzie craniană minoră și o fractură de calcaneu.Adrian Stancu va fi internat la Secția de neurochirurgie și până marți dimineață se va afla la Terapie Intensivă pentru a fi stabilizat, urmând ca la ora 11:00 să înceapă operația la coloană.„Pacientul a fost internat până marți dimineață, în Terapie Intensivă, unde se vor face proceduri complexe de sedare, de analgezie, antibioterapie și corticoterapie. Marți dimineață la ora 11 este programată intervenția chirugicală, medicii apreciind că este mult mai bine să se stabilizeze, întrucât din cauza hematomului local și al intervenției complexe pe coloană, ,există un risc maxim de sângerare”, a explicat medicul.