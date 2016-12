Microbuzele de transport elevi, luate la control

Siguranța elevilor este o prioritate pentru Poliția Română. De aceea, începând din acest an școlar, la nivel național, polițiștii de proximitate și ordine publică își vor face simțită mai mult prezența în jurul și în interiorul unităților școlare. Totodată, rutieriștii le vor preda elevilor lecții de educație rutieră și vor efectua mai des controale în trafic, în preajma școlilor, pentru a se asigura că elevii nu ajung victimele accidentelor rutiere.Pentru reducerea riscului de victimizare a elevilor prin accidente rutiere, polițiștii rutieri constănțeni au verificat, înainte de începerea anului școlar, microbuzele cu care sunt transportați elevii la unitățile de învățământ, dar și pe șoferii care urmează a conduce autovehiculele. 53 de șoferi au fost instruiți cu privire la cum este bine și legal să circule. Au fost verificate 53 de autovehicule de la Medgidia, Mangalia, Crucea, Saraiu, Cernavodă, Pecineaga, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Bărăganu, Independența, Peștera, Ostrov, Corbu, Castelu, Tortomanu, Săcele și alte comune constănțene.„În perioada 9-12 septembrie, am desfășurat activități de inventariere a autovehiculelor destinate transportului elevilor care deservesc unități școlare din județul Constanța. Am identificat conducătorii autovehiculelor respective. S-a făcut verificarea documentelor legale, adică a permisului de conducere și a certificatului de competență profesională, dar și a documentelor autovehiculelor, respectiv ITP-ul și asigurarea. Conducătorii auto au fost instruiți privind respectarea normelor rutiere și a destinației autovehiculelor”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.De săptămâna viitoare, amenziÎncepând de săptămâna viitoare, rutieriștii vor controla autobuzele pentru a se vedea dacă șoferii au ținut cont de sfaturile polițiștilor. În caz contrar, aceștia se vor alege cu amenzi usturătoare.„Pentru îmbunătățirea climatului de siguranță rutieră, pe traseele de deplasare a autovehiculelor destinate transportului de elevi, în perioada 16-19 septembrie, se vor derula acțiuni comune cu ISCTR-ul de verificare în trafic”, spun reprezentanții SR Constanța.