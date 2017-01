Atenție, constănțeni!

Microbuzele de maxi-taxi, bombe în trafic

Ştire online publicată Miercuri, 02 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu câteva zile, un microbuz plin cu pasageri s-a făcut scrum în centrul Constanței. Doar norocul a făcut ca nicio persoană să nu fie rănită sau chiar mai rău. O defecțiune la instalația electrică a transformat mașina într-o torță în doar câteva minute, spun specialiștii, care atrag atenția că astfel de incidente se pot întâmpla oricând. Asta pentru că majoritatea microbuzelor care transportă călă-tori în municipiul și județul Constanța se află într-o stare tehnică deplorabilă. În plus, mulți șoferi sunt neinstruiți și încalcă legea cu nonșalanță, încărcând mașinile cu pasageri claie peste grămadă. Microbuzele pline-ochi cu pasageri reprezintă, de altfel, o problemă majoră, atât pentru călători, cât și pentru șoferii implicați in trafic. Indiferent că este vorba de prima cursă a dimineții, când zeci de persoane se grăbesc să ajungă la serviciu, sau, în cazul ado-lescenților, la cursuri, ori e vorba de ultima mașină care circulă până la o anumită oră, pasagerii sunt mereu înghesuiți mai ceva ca sacii de cartofi. Astfel se face că un microbuz de 16 locuri transportă un număr de persoane aproape dublu. Și asta nu e tot. Călătorii care au abonament pe ruta Constanța - Ovidiu - Lumina - Năvodari au ghinionul ca microbuzul pe care îl așteaptă în stație să treacă pe lângă ei (chiar și atunci când are locuri libere) fără ca șoferul să manifeste vreo urmă de interes. Asta deoa-rece conducătorul e conștient că încasează mai mulți bani, dacă locurile sunt ocupate de oameni fără abonament și asta pentru că nu le eliberează bilete. În ultima vreme însă, de când Registrul Auto Român a început o campa-nie de control în trafic, călătorii sunt nevoiți să ceară și bilet, altfel se aleg cu o amendă de 100 lei în cazul în care sunt prinși de către autorități. Microbuze în stare jalnică Potrivit șefului RAR, Tudorel Calapod, în perioada controalelor, care au vizat rutele Constanța-Medgidia, Constanța-Năvodari, Constanța-Hârșova, Constanța-Mangalia, inspectorii autorității au verificat 49 de autovehicule. Aceștia au constat că peste 40% dintre microbuze și autocare prezintă nereguli care constau în: starea proastă a autovehiculelor (în special cele de pe rutele interne ale Constanței), scaune murdare, rupte, ușile din spate acoperite cu carton, probleme legate de gradul tehnic, etc. În urma verificărilor, inspectorii au suspendat 11 certificate pe stele, 8 certificate pe categorii, iar 10 certificate de înmatriculare au fost ridicate. Șoferilor li s-a interzis dreptul de a mai conduce aceste microbuze. Șoferi fără pregătire Conform șefului filialei locale a Autorității Rutiere Române (ARR), Gabriel Iordache, în perioada 21-27 februarie, ARR a avut un program de control care a vizat transportul de persoane în comun, acesta făcând parte dintr-un program al Comunității Europene intitulat EuroControl Rut. Inspectorii autorității au aflat că unii dintre șoferi (în special pe ruta Constanța - Palazu Mare) nu aveau atestat de competență profesională, iar majoritatea microbuzelor de pe liniile 305 și 310 se află într-o stare deplo-rabilă. Și pe ruta Constanța-Năvodari, inspectorii au desco-perit nereguli. Astfel că, săptă-mâna trecută, au dat amenzi în valoare totală de 2.500 lei, asta pentru că microbuzele erau arhi-pline. Pasagerii care stăteau în picioare, unul peste altul gră-madă, au fost dați jos și au așteptat următorul microbuz. De control nu au scăpat nici conducătorii microbuzelor din Constanța incluse în programul de transport al școlarilor. Potrivit lui Gabriel Iordache, unii din șoferi nici măcar nu dețineau atestat de competență profesională și nici licență de transport. Controalele vor continua și în această lună, iar șoferii care nu vor avea atestat de competență profesională și nici licență de transport vor fi sanc-ționați contravențional cu o amendă în valoare de 20.000, iar plăcuțele de înmatriculare vor fi reținute timp de 30 de zile. Corina BAGIE