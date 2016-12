„Mi-au dat cu picioarele în cap, pentru că aş fi fost şmecher de Constanţa!“

„Mi-au dat cu picioarele în cap, pentru că aș fi fost șmecher de Constanța!“

Un constănțean de 24 de ani a ajuns la spital, ieri dimineață, după ce a fost bătut de trei indivizi, în stațiunea Mamaia. Ștefan Marius Gavrilă lucrează ca ospătar la o terasă din stațiune, iar în noaptea de miercuri spre joi a petrecut împreună cu un prieten într-un club.În jurul orei 3,00, l-a însoțit pe acesta la hotelul unde era cazat, unde a avut ghinionul să dea nas în nas cu unul dintre atacatori. „Prietenul meu a urcat în cameră, iar eu am vrut să mă îndrept către terasă, unde sunt și cazat. În holul hotelului era însă un individ, care lucrează de asemenea în stațiunea Mamaia, beat. Și-a chemat doi prieteni și s-au luat de mine, că ce, «sunt șmecher?». M-au dat cu capul de masă, mi-au dat cu paharul în cap, apoi m-au lovit cu picioarele până s-au plictisit. Recepționerul hotelului a încercat să intervină, să mă scoată din pumnii și picioarele lor, dar nu a fost chip. Într-un final, m-au lăsat pe jos, în fața hotelului și am reușit să mă ridic singur. Am pornit spre terasa unde sunt cazat, iar pe drum m-am întâlnit cu un echipaj de poliție”, ne-a povestit tânărul.Constănțeanul a fost transportat la spital, unde medicii i-au acordat primul ajutor și au decis să rămână internat pentru câteva zile, existând riscul să fi suferit o ruptură de timpan.Tânărul este hotărât să depună plângere penală împotriva celor trei indivizi care l-au bătut, de îndată ce va fi externat din spital. „Nu le-am spus nimic, nu am avut niciun conflict cu ei, m-au luat la bătaie pentru că aș fi fost «șmecher de Constanța»”.Polițiștii spun că incidentul a avut loc pe fondul consumului de alcool, iar pentru efectuarea unei anchete este necesar ca victima să depună plângere penală. „Când va fi depună sesizarea, vom acționa în consecință”, ne-au precizat reprezentanții Poliției Constanța.