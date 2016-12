În acest sezon estival, în stațiunile din sudul litoralului

„Metoda prosopul“, folosită cel mai des de infractori

Aproximativ 80 de jandarmi au asigurat, în această vară, ordinea și siguranța cetățenilor în zona cea mai „fierbinte“ a litoralului. Este vorba de sudul județului, care cuprinde, printre altele, stațiuni precum Costinești, Neptun ori Vama Veche. Sutede persoane care făceau comerț ambulant au fost amendate în această vară, iar zeci de infracțiuni constatate. Se știe deja că, la malul mării, Jandarmeria nu duce lipsă de activitate. Mai ales pe timpul verii, dat fiind specificul turistic și aglomerația caracteristică sezonului estival, militarii se con-fruntă cu fel și fel de evenimente. Turiștii atrag ca un magnet hoții, această categorie de infractori fiind cea care i-a pus la treabă pe militari și în acest an, după cum ne-a declarat maior Marian Călin, comandantul Detașamentului 6 din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța. Subunitatea condusă de maiorul Călin are „centrul de comandă” la Neptun, de unde sunt coordonate toate efectivele din partea de sud a județului. De la Olimp la Vama Veche, în această vară, echipajele și patrulele de jandarmi au „măturat” fiecare colțișor de plajă și au încercat să inducă turiștilor un sentiment de siguranță. „Având în vedere creșterea numărului de turiști de pe litoral, s-a pus un accent crescut pe activitatea de prevenire și pregătirea anti-infracțională, pentru prevenirea furturilor din camere de hotel, corturi etc. Au fost constatate aproximativ 40 de fapte penale, în general furturi, loviri și alte violențe, distrugere ori vătămări corporale”, ne-a declarat mr. Marian Călin. Metoda cea mai folosită, în această vară, de hoți a fost cea a „prosopului”! Hoții, mergând la pas pe plajă, scăpau, chipurile din greșeală, prosopul din mână pe un cearșaf lăsat nesupravegheat. Când ridicau bunul ce le aparținea, de mâinile lor se „lipeau” și alte lucruri străine. Ei se îndepărtau apoi agale, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, tot „metoda prosopul” a fost folosită în zonele aglomerate, unde indivizii certați cu legea, folosind un prosop ținut pe braț pe post de paravan, furau din poșetele doamnelor sau îi buzunăreau pe domni. Comercianții ambulanți, „fugăriți“ de pe plaje O altă mare bătaie de cap le-au dat jandarmilor din sudul litoralului comercianții ambulanți, care, cât era ziua de lungă, cutreierau, în lung și-n lat, plajele din stațiuni. „Am dat peste 300 de sancțiuni comercianților ambulanți, descura-jându-i astfel să mai vină pe plajă”, ne spune maiorul. Acțiunile în forță ale Jandarmeriei au avut efect, pentru că indivizii care se vedeau întrerupți din munca lor de zi cu zi, treptat, au renunțat la „afacere”. Cele mai multe incidente s-au înregistrat, firește, la Vama Veche, unde nevoia de distracție și teribilismul tinerilor le-au dat de lucru militarilor. Aici au fost prinși, ca în fiecare an, de altfel, inclusiv tineri care aveau asupra lor droguri. Antrenamente de două ori pe săptămână De reținut că cei aproximativ 80 de jandarmi care fac parte din subunitatea de la Neptun, potrivit maiorul Marian Călin, de două ori pe săptămână se antrenează pentru a putea fi în formă „pe teren”. Ei beneficiază de un teren de fotbal, unul de tenis și de o sală de forță, unde au ocazia de a-și menține și dezvolta aptitudinile fizice.