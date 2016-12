MESAJUL UNUI POLIŢIST DE LA RUTIERĂ: "Da, şi eu sunt poliţist, sau gabor aşa cum vă place unora să ne spuneţi"

2

eu nu te cred

Sunt un cetatean onest si conducator auto si iti voi motiva de ce mi-e foarte greu sa cred ca vei reusi in a-ti mentine optimismul incurabil vis-a -vis de sistemul in care performezi, Mi-as dori sa intelegi si tu ca organ al statului care esti platit de noi, contribuabilii, ca menirea ta este sa ma aperi, sa ma indrumi si apoi sa ma sanctionezi. Cand voi vedea ca politistul care m-a oprit cu radarul pentru zece kilometri in plus la doua noaptea pe o sosea libera imi da un avertisment in loc de amenda, cand nu voi mai vedea ca stai cu radarul in boscheti, cand te voi vedea prezent in intersectiile cu probleme, atunci voi crede. Sunt satul de acel" stiti pentru ce v-am oprit..." , sunt satul de "controalele de rutina" sunt satul de faptul ca ma opresti sa vezi daca am asigurare si daca o am verifici daca merg becurile sau vrei sa vezi roata de rezerva pe care tu nu intelegi ca nu o am pentru ca masina mea nu are in dotare roata de rezerva ci doar un kit de reparatie pe care ti-l si arat, sunt satul de multele frustrari si alte sicane pe care le stii foarte bine si care se mostenesc din generatie in generatie ca o cangrena care mananca institutia pe care cu cinste o reprezentati voi, cei tineri, dar care din pacate este infestata de "veteranii" a caror mentalitate este imposibil de schimbat. In incheiere vreau sa-mi cer scuze daca te incadrezi in categoria care chiar reprezinta ceea ce imi doresc de la Politia Romana, dar totodata cu respect perite-mi sa te trimit la dracu daca nu e asa si asta pentru ca, la fel ca toate institutiile publice din tara asta care s-au umplut de jigodii si care va va fi foarte greu sa le curatati, sunt consternat de grija cu care ne calcati in picioare zilnic!