Mesajul ministrului de Interne cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne, a dorit să le ureze angajaților MAI un călduros și sincer „Sărbători fericire” și a ținut să le mulțumească celor care se află la muncă în timpul sărbătorilor.„Cu prilejul sărbătorilor de iarnă doresc tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne sincere urări de sănătate, bucurie și fericire. Totodată, vă mulțumesc pentru că și în acest an, fiecare la locul său de muncă, ați contribuit la ceea ce înseamnă funcționarea în bune condiții a acestei importante instituții a statului, care are ca misiune asigurarea ordinii și liniștii publice, a echilibrului social, prin aplicarea legii și respectarea statului de drept. A fost un an dificil, dar, în același timp, un an în care am încercat să îmi respect promisiunile, pe care eu și Guvernul din care fac parte, vi le-am făcut. A fost un an în care am luptat să vă ofer acel lucru atât de necesar bunei funcționări a acestui minister și pe care mulți dintre dumneavoastră îl așteptați de ceva vreme: normalitate. Și în acest an, pe mulți dintre dumneavoastră sărbătorile de iarnă vă găsesc în misiuni, în țară sau în afara granițelor României, asigurând ordinea și siguranța publică, ajutând oamenii aflați la nevoie. Apreciez și vă sunt recunoscător pentru aceasta, la fel cum recunoscători vă sunt și toți cei în folosul cărora munciți oră de oră, în fiecare zi. Cu speranța unui An Nou mai bun, vă urez tuturor să vă bucurați de sărbători, alături de cei dragi”, a precizat ministrul de Interne.