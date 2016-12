Mesaje antidrog pentru elevi, în prima zi de şcoală

Mesaje antidrog pentru elevi, în prima zi de școală

Specialiștii Agenției Naționale Antidrog, prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog de la nivel teritorial, au derulat astăzi o serie de activități de prevenire a consumului de droguri pentru a marca începutul anului școlar 2014 - 2015.ANA a pregătit și în acest an, elevilor și cadrelor didactice, proiecte de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri, prin promovarea alternativelor de viață sănătoasă și dezvoltarea abilităților de refuz al consumului acestor substanțe. Aceste proiecte se adresează elevilor pe cicluri de școlarizare (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) și conțin teme adaptate nivelului lor de înțelegere și asimilare.În această primă zi de cursuri, specialiștii agenției s-au aflat în mijlocul elevilor pentru a le transmite mesaje antidrog ce au avut ca scop informarea și conștientizarea efectelor pe care le produce consumul de droguri și de substanțe noi cu proprietăți psihoactive asupra organismului.În anul școlar 2014-2015, ANA va dezvolta proiectele tradiționale „Mesajul meu Antidrog”, „Necenzurat”, „Fred Goes Net” și va realiza activități de prevenire a consumului de droguri în cadrul programului Ministerului Educației Naționale ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”.Totodată, în proiectele pe care Agenția le propune pe parcursul acestui an școlar sunt prevăzute module de formare destinate părinților și cadrelor didactice, care au ca obiective dezvoltarea rețelei de specialiști, formarea de abilități privind consolidarea relațiilor familiale, controlul și soluționarea conflictelor, exersarea comunicării în familie și formarea de atitudini potrivite cu privire la consumul de droguri și substanțe noi cu proprietăți psihoactive.