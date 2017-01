Menţinut în arest pentru viol

Menținut în arest pentru viol

Un tânăr acuzat că a violat o fată de 13 ani rămâne după gratii. Este vorba de Florin Marius Georgescu, de 22 de ani, care este cercetat pentru că a violat-o pe Veronica C., în noaptea de 27 spre 28 iunie, după ce s-a dat drept patronul unei terase. Fata a declarat că Georgescu a venit la ea și la băiatul de 12 ani care o însoțea și le-a oferit un loc de muncă. Ulterior, el i-a dus pe cei doi într-o baracă, unde a forțat-o pe minoră să întrețină două raporturi sexuale cu el. Vineri, magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul tânărului prin care ataca decizia Tribunalului de luare a măsurii arestării preventive. Georgescu s-a declarat nevinovat în fața judecătorilor Curții, precizând că nu a fost vorba despre niciun viol. „Nu am forțat-o să întrețină relații sexuale cu mine, chiar i-am dat și bani. I-am dat 50 de lei. Și nici nu știam ce vârstă are, am crezut că a împlinit 18 ani, după cum mi-a zis“, a afirmat Georgescu. El a mai susținut că nu a fugit din Costinești, ci că i s-a zis că este liber, iar el a plecat la București, să o întâmpine pe soția sa, care venea din Spania. Tânărul a mai adăugat că are o fiică de șapte ani și nepoți de 13 ani și că, dacă ar fi știut vârsta reală a părții vătămate, nu ar mai fi întreținut relații sexuale cu ea. Decizia magistraților nu mai poate fi atacată.