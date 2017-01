Membrii reţelei „Credit cu buletinul“, menţinuţi în arest

Membrii rețelei „Credit cu buletinul“, menținuți în arest

Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de două persoane cercetate în „afacerea” creditelor cu buletinul împotriva măsurii de arest preventiv. Este vorba de Amalia Oprițescu și Vasile Condurache, considerați de anchetatori membri ai uneia dintre cele mai complexe rețele care s-a folosit de campania „Credit cu buletinul”, prejudiciile create fiind estimate de oamenii legii la peste opt miliarde lei vechi. Instanța a decis menținerea în arest a celor două persoane. Alături de ei a fost trimis în judecată și Cosmin Vâlcu, pentru că ar fi prejudiciat nouă societăți comerciale și bănci. Amalia Oprițescu este judecată sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals material, complicitate la uz de fals, folosirea instrumentelor oficiale false, complicitate la înșelăciune, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Vasile Condurache, pentru complicitate la fals, complicitate la uz de fals, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii au reținut că activitatea rețelei a demarat în ziua de 9 iulie 2005, când lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța s-au sesizat cu privire la faptul că mai multe persoane s-au prezentat la sediul unor firme de produse electronice și electrocasnice cu documentație falsificată ce atesta calitatea acestora de angajați ai unor societăți comerciale. În baza actelor, respectivele persoane au solicitat obținerea de credite de la SC Credisson Internațional București în vederea achiziționării de diverse produse. Inițial, au fost reținute nouă persoane care solicitaseră deja, cu acte contrafăcute, obținerea de credite. Rețeaua își desfășura activitatea după planuri foarte bine puse la punct, acordând o atenție deosebită procedeului de racolare. Metode de racolare Șefii grupării racolau persoane fără ocupație și care doreau să se angajeze. Cercetările efectuate i-au condus pe oamenii legii la primul „angajator”. În schimbul unui loc de muncă sigur la SC Danial SRL, „Luminița”, respectiv Gina Macu, care a fost în permanență însoțită de un bărbat care s-a recomandat a fi Vasile Macu, i-a cerut lui Oltei Ibram și Paraschivei Jugănaru să o ajute cu un „serviciu“. Mai exact, ele au depus și au semnat documentele necesare obținerii de credite, folosindu-se în acest scop de actele pe care anterior le primiseră de la „Luminița”. În același mod ar fi fost racolate încă trei persoane, de această dată de Vasile Condurache, care a folosit ca paravan SC Nedora SRL. Extinderea cercetărilor în acest caz a dus la identificarea unui membru important al grupării. Acte de identitate furate Cea de-a doua metodă de racolare, pusă în practică de Raj Iancu și „Mexicanul”, respectiv Vasile Condurache, a fost de sustragere de la diferite persoane a actelor de identitate. Anchetatorii au mai descoperit că prin intermediul firmei la care era asociat unic și administrator Amalia Oprițescu, SC Mex Construct Industry, a fost încheiat de membrii rețelei un contract de credit pe numele lui Cristian Cojocaru. Adeverințe de venit false La rândul ei, Amalia Oprițescu a completat, la data de 25 iunie 2005, chiar și pe numele ei, o adeverință de venit falsă în schimbul căreia a obținut un credit de 3.666 de lei. În același mod au procedat și ceilalți membri ai rețelei. Un alt membru important al rețelei s-a dovedit a fi un anume „Bodo”, care a intermediat și el mai multe contracte de credite. Informații importante au fost aflate de anchetatori în urma audierii martorului Florin Tulbure. Tot el a fost și persoana care confecționa la diverse societăți ștampilele ce erau aplicate pe adeverințele de venit.Curtea de Apel Constanța a respins recursul formulat de două persoane cercetate în „afacerea” creditelor cu buletinul împotriva măsurii de arest preventiv. 