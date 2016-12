Mega-scandal: „Operaţiunea Balconul”

Mega-scandal: „Operațiunea Balconul”

Disciplina în construcții este o "materie" la care Constanța a rămas repetentă, iar complicitatea autorităților care ar trebui să controleze fenomenul transformă într-o "varză" tot ceea ce ținea vreodată de arhitectură și frumusețe zonală. Se încalcă legea, dar cine să constate toate aceste lucruri atunci când bugetarul plătit cu o simbrie de toată jena ca să facă pe polițistul în materie de construcții este obișnuit să-nchidă ochii instant dacă te prezinți la el cu o… atenție?Vă prezentam, în urmă cu aproape o lună, cazul unui constănțean nemulțumit vizavi de faptul că vecinul lui de la parter a început construirea unui ditamai balcon sub geamul său, care era de fapt o extindere a camerelor din apartament și prin care el mai câștiga cel puțin 20 de metri pătrați.Este vorba de Steriu Uda, de pe strada Soveja nr. 41 bloc S1, scara B, care, atunci când l-am vizitat, a susținut că are toată documentația în regulă și nu avea niciun fel de temere vizavi de legalitatea construcției pe care o ridica. Ei bine, între timp, trimiși de Toader Sorin Străjeru, proprietarul apartamentului de deasupra sa, angajații de la Serviciul Disciplina în Construcții din cadrul Primăriei Constanța au constatat că lucrările la balconul respectiv ar fi fost efectuate cu încălcarea prevederilor autorizației de construire și a documentației tehnice pe care le deține Steriu Uda. El a fost sancționat în baza Legii 50/1991, dar "pârâtul" și-a finalizat, între timp și fără să-l oprească nimeni balconul, deși, teoretic, dacă nu respecți autorizația de construire și propria documentație tehnică ar trebui ca lucrările să fie stagnate, iar construcția adusă la stadiul inițial. Nimic din toate astea nu s-au întâmplat…Plângeri peste plângeriToader Sorin Străjeru nu se lasă însă prea ușor. El a depus sesizare la Serviciul Autorizații în Construcții din cadrul Primăriei și cere să se facă verificări vizavi de eliberarea respectivei autorizații, susținând că apartamentul său, dar și rezistența întregului bloc sunt afectate de extinderea apartamentului al cărui proprietar este familia Uda, de la parter. Alte plângeri au fost depuse la Inspectoratul de Stat în Construcții, la Garda de Mediu, dar au fost demarate și două litigii, unul de natură penală, iar altul pe latură civilă.Tribunalul Constanța va trebui să se pronunțe vizavi de cererea familiei Străjeru prin care solicită anularea autorizației de construire emisă de Primărie pentru balconul respectiv și demolarea construcției ridicate ilegal, iar Poliția și Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța vor trebui să se pronunțe cu privire la legalitatea ori comiterea vreunui abuz de către proprietarul apartamentului acuzat că ar fi construit ilegal, și dacă ar fi existat vreo complicitate din partea administratorului și președintelui Asociației de Proprietari.Balcon folosit de hoți pentru a-i sparge casa!Pentru că în urma articolului privind cazul a cărui prezentare am făcut-o mai sus am primit mai multe sesizări pe adresa redacției cu privire la astfel de construcții asupra cărora planează suspiciunea că ar fi ridicate ilegal, ieri, am făcut un periplu prin oraș, pentru a vedea dacă oamenii sunt nemulțumiți pe bună dreptate ori nu.Prima oprire am făcut-o pe strada Mircea cel Bătrân nr. 118 bloc LD3. La parter există, întradevăr, un balcon, pretabil pentru sediu de firmă, dar cu lacătul pus pe ușă. De la vecini am aflat că acesta reprezintă "mărul discordiei". Firește, pe cei de la etajele superioare îi deranjează mai puțin existența construcției cu pricina. În schimb, proprietara de la etajul unu, care are apartamentul chiar deasupra balconului, a ajuns în culmea disperării, am spune noi, pe bună dreptate."De două ori, hoții mi-au spart apartamentul, intrând pe geam, după ce au escaladat balconul vecinului. Prima dată anul trecut, pe 11 august, când eram la o nuntă, iar a doua oară în acest an, pe 16 septembrie. Mi-au furat bunuri de valoare: laptopuri, aparatură, bijuterii; mi-au creat o pagubă de vreo 600 de milioane de lei (n.r. - vechi). Acum vreo două săptămâni, între orele 5 și 6 seara, eram cu fata acasă, ne uitam la televizor. Am auzit cum cineva forța gratiile de la geam, iar când m-am dus, am văzut un individ, cu o rangă, care încerca să le smulgă și să intre peste noi. Am tras o sperietură groaznică, mai ales la gândul că, de obicei, fata era singură acasă la ora aceea. Se putea pomeni cu un individ peste ea în apartament!", ne-a povestit disperată femeia.Vizavi de legalitatea eliberării autorizației de construire, ea ne-a spus că balconul a fost ridicat acum mai mulți ani și că și-a dat acordul pentru că vecinul i-ar fi spus că vrea să își facă un balcon exact ca al ei, fără a se extinde în plus. Și ceilalți vecini ar fi fost induși astfel în eroare, dar odată construcția făcută, nimeni nu a mai spus nimic… "Acum, vara, nici nu pot ține geamul deschis, că pe scările exterioare construite pentru a intra în apartament stau tineri ori țigani, beau, înjură, fumează și vorbesc prostii", ni s-a mai plâns locatara.Balcon cu "piscină" la scară, pe bulevardul TomisA doua oprire pe care am făcut-o, ieri, a fost pe bulevardul Tomis nr. 261 bloc T3 scara B. La fel, și aici, proprietarii apartamentului de la parter au mai construit, practic, încă o cameră și au îngrădit și spațiul din fața așa-zisului balcon. Strigător la cer este faptul că, deși cei direct afectați de o astfel de construcție, respectiv proprietarii apartamentelor situate chiar deasupra balcoanelor "buclucașe", nu-și dau acordul pentru ridicarea lor, legea spune că e nevoie de 50 plus 1 din semnăturile locatarilor din bloc…În acest caz, familia de la etajul unu nu a fost de acord cu ridicarea balconului, dar dacă semnăturile au fost strânse de la ceilalți locatari nu a avut încotro și a trebuit să se adapteze situației… Ce înseamnă asta? Că au fost nevoiți să încheie un contract cu o firmă de pază și protecție pentru a se simți în siguranță în propria casă!"Nu știm cât de corecte sau legale sunt autorizațiile emise de Primărie. Noi am cerut documentele, dar nu ni le-au arătat", ne-a spus proprietarul. Pe gărduțul care împrejmuiește grădinița din fața balconului, în care proprietarul de la parter intenționează să facă și o mică "piscină", cum se amuză… amar, unii dintre vecini, am găsit și detalii despre construcție. Aflăm astfel că familia Aurelia și Adrian Mazilu este în posesia autorizației de construire nr. 278 din data de 29 februarie 2012 pentru "balcon pe toată lungimea apartamentului", eliberată, firește, de Primăria Constanța. Am încercat să stăm de vorbă cu proprietarii, dar aceștia, probabil, nu se aflau acasă ori nu au dorit să discute pe acest subiect.O grădină ca-n rai pe pe strada Soveja!A treia locație indicată de cititorii ziarului "Cuget Liber" a fost pe strada Soveja nr. 65 bloc 51. Și aici am fost uimiți de faptul că proprietarul de la parter și-a construit, practic, o altă cameră în afara blocului. Are ieșire din apartament direct într-o grădiniță amenajată în spațiul ce aparține blocului. Totul este îngrădit. Nu este absolut nicio diferență între un cetățean care locuiește la casă și acest fericit proprietar care stă la bloc. Are curte, are loc de întins rufele, terasă pe care să-și bea, vara, cafeluța… Am încercat să luăm legătura cu administratorul pentru a ne lămuri dacă totul a fost construit în conformitate cu legea, dar acesta nu a fost de găsit la ora efectuării documentării noastre.Bomboana de pe colivă: "Penthouse"-ul de la Poarta 6!Cea mai "impresionantă" situație am găsit-o însă la Poarta 6! La parterul blocului FD4, jumătate din acesta, în dreptul unui apartament de patru camere, se află o terasă care, practic, înconjoară blocul pe jumătate!!! Proprietarii și-au făcut terasă, unde au loc de întins rufe, de băut o cafea, de o ieșire la iarbă verde, căci și grădinița din jurul apartamentului este îngrădită și par să aparțină aceluiași proprietar. Numai pe această terasă există două ieșiri din apartament, iar intrarea pe terasă se face printr-o portiță din lemn. Atât administratorul blocului, cât și proprietarii (care spun că apartamentul este cumpărat pe firmă și că arhitectul le-ar fi spus că, în astfel de situații, există posibilitatea de a îngrădi… tot ce prinzi) spun că toată documentația care a avut la bază ridicarea unei astfel de construcții este perfect legală!Noi nu putem decât să-i credem pe cuvânt! Problema este că astfel de construcții au "inundat" Constanța și, pe lângă faptul că strică, în multe cazuri, estetica locului, pun în pericol imobilele învecinate, ceea ce nu poate fi deloc corect. Pe de altă parte, mulți constănțeni se plâng de faptul că dacă merg, ca oameni simpli și fără prea mulți bani în buzunar, pentru a obține o autorizație pentru ridicarea unor construcții de genul acelora prezentate mai sus, li se pun bețe-n roate și sunt nevoiți, în multe dintre cazuri, să renunțe la idee, numai din cauza nervilor întinși la maxim și a drumurilor inutile pe care sunt nevoiți să le facă.