Medicul Tona, de la spitalul Medgidia, acuzat că ar fi ucis un băieţel de patru ani, scos basma curată!

Medicul Tona, de la spitalul Medgidia, acuzat că ar fi ucis un băiețel de patru ani, scos basma curată!

În urmă cu mai bine de doi ani, scandalul privind un posibil malpraxis a izbucnit la Spitalul Municipal din Medgidia. La data de 8 martie 2010, un băiețel de doar trei ani și șapte luni care a fost internat cu simptome de răceală a murit după doar câteva ore. Deși medicii l-au diagnosticat cu diabet zaharat, în urma autopsiei s-a constatat că micuțul a murit de… pneumonie!Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus scoaterea de sub urmărire penală a medicului Simona Cristina Tona, medic specialist pediatru în cadrul Spitalului Municipal Medgidia, acuzat de comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și fals intelectual. Anchetatorii i-au aplicat acesteia doar măsura amenzii administrative de 1.000 de lei și o obligă, totodată, la plata cheltuielilor judiciare, în valoare de 2.500 de lei.Cercetările au demarat în luna mai 2010, după ce Minodor Ion Popescu, și el medic, a depus plângere penală împotriva pediatrului Simona Cristina Tona, din cauză că fiul său, de doar trei ani și șapte luni, a murit pentru că nu i s-ar fi aplicat tratamentul corect.Mai exact, la data de 8 martie 2010, în jurul orei 18, fiului său i s-a făcut rău și a fost transportat de către bunicii materni la Spitalul Municipal Medgidia, unde a fost internat, dar în timpul nopții a intrat în stare de șoc, el decedând la ora 0,30.Partea vătămată a precizat în plângerea pe care a înregistrat-o la Parchet că diagnosticul din foaia de observație clinică generală, respectiv sindrom de deshidratare și hiperglicemie - diabet zaharat tip I nu justifică neadministrarea niciunui antibiotic. Tatăl copilului l-a suspectat pe medicul Tona că ar fi falsificat foaia de observație a minorului Teodor Eduard Popescu.Corb la corb nu-și scoate ochii!Potrivit raportului de necropsie întocmit de Serviciul de Medicină Legală Constanța, moartea copilului a fost cauzată de o „insuficiență cardio-pulmonară și circulatorie acută, survenită în evoluția unui sindrom sever de deshidratare acută și diselectrolitomie post vărsături incoercibile, consecința cel mai probabil a unei toxemii de origine infecțioasă”.Medicii legiști spun că, dimpotrivă, copilul a fost adus prea târziu la spital și că tratamentul aplicat, deși corect, nu a mai avut efect.Procurorii au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale în vederea stabilirii culpei medicale pe care părinții copilului au denunțat-o.După un an, specialiștii din cadrul Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” București au disculpat medicul pediatru, spunând că, pe perioada internării copilului în spital, acestuia i-ar fi fost aplicat un tratament corect, dar că starea sa era prea gravă pentru ca tratamentul să-și mai producă efectele.Date fiind rapoartele emise de medicii legiști, procurorii nu au avut încotro și, după mai bine de doi ani de la moartea minorului, au dat soluția de scoatere de sub urmărire penală pentru acuzația de ucidere din culpă. În ceea ce privește infracțiunea de fals intelectual, s-a constatat că fapta nu ar reprezenta „gradul de pericol social al unei infracțiuni”, procurorii sugerând părții vătămate să deschidă acțiune în răspundere civilă delictuală.