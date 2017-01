Medicul ginecolog Emilia Borzea avea alcoolemia ZERO

Polițiștii din Mangalia au primit rezultatul alcoolemiei efectuate în cazul medicului ginecolog Emilia Borzea a cărei pacientă a murit pe masa de operație. Legiștii au stabilit că rezultatul este zero, cu alte cuvinte, doctorița nu era băută în momentul în care se apucase de făcut avortul. Medicul ginecolog a fost supus unui astfel de test, deoarece se bănuia că înainte de a se apuca de făcut chiuretajul, participase la o petrecere ocazionată de Ziua Femeii, fiind posibil ca doctorița să fi consumat băuturi alcoolice, lucru care nu s-a adeverit. În cursul zilei de 8 martie, Melec Curtmula, de 41 de ani, din Man-galia, s-a dus la cabinetul particular al medicului Emilia Borzea, din Mangalia, pentru efectuarea unei întreruperi de sarcină. La scurt timp după începerea intervenției, pacientei i s-a făcut rău, iar în cele din urmă a murit pe masa de operație. La timpul respectiv, soțul decedatei, Romi Curtmula, spunea că a fost chemat de urgență la cabinet, iar când a ajuns, femeia era deja moartă. Din primele cercetări, a reieșit că înainte de a începe chiuretajul, medicul nu i-a făcut nicio ecografie, considerând că este necesar doar în cazul pacientelor care doresc să păstreze copilul. „Prin consultație am constatat că sarcina era în 11 săptămâni. Când am început, însă, intervenția, mi-am dat seama că era puțin mai mare, până în 13 săptămâni”, spunea în urmă cu două săptămâni medicul Emilia Borzea. Cadavrul a fost transportat la morgă pentru efectuarea necrop-siei, iar medicii legiști au stabilit că femeia era însărcinată în 17 săptămâni, și nu 11 așa cum credea ginecologul care i-a efectuat intervenția chirurgicală. Potrivit Codului Penal, întreruperea cursului sarcinii, dacă aceasta a depășit 14 săptămâni, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Mai grav este că pacienta a murit sub privirile medicului ginecolog care s-a încumetat să facă avortul, astfel că polițiștii au întocmit dosar penal pe numele Emiliei Borzea, ea fiind acuzată de ucidere din culpă. Pe de altă parte, polițiștii din Mangalia continuă cercetările deoarece cabinetul medicului ginecolog Emilia Borzea avea autorizația de funcționare expirată din luna ianuarie a acestui an. Mai mult, anchetatorii susțin că doctorița nu avea toate dotările obligatorii și instrumentarul necesar efectuării întreruperilor de sarcină.