Medici din Constanţa, în spatele gratiilor. Mafia reţetelor false iese la suprafaţă

din pacate, rar, f rar sunt organizate flagrante, tinand cont ca zilnic numai in spitalul judetean se aduna sume considerabile din spagi... apoi, desi rar, mai cad in plasa unii f lacomi, insa , apar 2-3 articole in ziar sau seara la tv, sunt anchetati in libertate sau arest la domicilui, iar dupa cateva luni se termina cu NUP sau sentinta cu suspendare ... DE CE ??? nu cred ca e cineva atat de naiv incat sa creada ca odata cu 10-20-30% mariri de salarii se rezolva ceva in sanatate... aceeasi nesimtire va fi, vor doar salarii ca in europa de vest, munca prestata va ramane la nivel de albania ...