Medic ginecolog constănţean, condamnat la doi ani de închisoare

Condamnare

1.-Pentru ca ..in Romania...medicii sunt platiti asa cum sunt platiti ! 2.-Pentru ca in comparatie cu tine...care nu ai facut nimic in viata si esti un frustrat...un medic ca sa ajunga in pozitia aceasta....invata toata viata de-i sar capacele ! 3.-Pentru ca ,alternativele la închiderea medicilor romani specialisti nu poate fi decat exodul in strainatate a medicilor romani....si venirea in Romania a medicilor somalezi si indieni ! Te-ai lamurit acum ? Daca raspunzi si la întrebarea cat fac 2 si cu 2...inseamna ca ...spre surprinderea mea....chiar esti tare !

Răspuns la: hmm

Adăugat de : luk, 6 martie 2015

Si de ce i-a dat cu suspendare ca tot nu inteleg din moment ce a fost prins în flagrant?Probabil ca suma de 200 euro e considerata prea mica pt...