MEDIC DIN CONSTANŢA, ACUZAT DE VIOL / Reacţia pacienţilor: "Mi s-a părut o persoană foarte ciudată"

MEDIC DIN CONSTANȚA, ACUZAT DE VIOL / Reacția pacienților: "Mi s-a părut o persoană foarte ciudată"

Vestea că doctorul Victor Bot este cercetat pentru că ar fi violat o fetiță de 11 ani în timpul consultației a ajuns repede la urechile altor pacienți. Aceștia spun că, deși este un doctor bun, a lăsat impresia că ar avea anumite probleme psihologice. „M-am tratat la el de acnee, în trei luni m-au făcut bine extractele recomandate de el! Urma să mă duc cu altă problemă la el, sigură că o voi rezolva! Nebun l-am văzut de la consultație, dar nu mi-am imaginat că poate ajunge să facă asta. Am zis că oamenii deștepți sunt puțin ticniți, dar nici în halul ăsta! Este de filme de groază ce s-a întâmplat!”, spune Cristina. Ioana și-a dus copiii la același medic, însă a renunțat să-i mai ducă pe micuți la control: „Doamne, este medic homeopat. Am fost și eu la el cu copiii, dar după a doua consultație am renunțat. Mi s-a părut o persoană foarte ciudată!”.