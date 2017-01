Mazăre taie din puii şi uleiul pensionarilor, însă cheltuieşte mult mai mult pentru cumpărarea lor

Mai răruț și mai scumpuț

Mazăre taie din puii și uleiul pensionarilor, însă cheltuiește mult mai mult pentru cumpărarea lor

Pe site-ul de achiziții publice a fost postată, ieri, licitația privind achiziția de produse alimentare pentru pachetele cu alimente destinate pensionarilor pentru anul 2010. Contractul, defalcat pe cinci loturi – pui, ulei, zahăr, făină și orez, a fost atribuit pe 2 februarie, valoarea totală ajungând la 17.991.600 lei, fără TVA. Deși Mazăre a redus, în 2010, numărul de pachete cu alimente de la 12 la opt, valoarea contractului a crescut în comparație cu anul trecut. Cu toate că, la începutul anului, primarul Constanței a anunțat că va tăia din pachetele cu alimente oferite pensionarilor, reducând rația la cel mult opt sacoșele pe an, observăm însă că suma alocată pentru aceste produse s-a mărit chiar față de anul trecut. Astfel, în luna noiembrie din 2009, pe site-ul de licitații publice a fost postat anunțul de participare la licitația „Achiziția de produse alimentare (pui, ulei, zahăr, făină și orez) defalcate pe loturi necesare distribuirii pachetelor cu alimente pentru persoanele vârstnice și nevoiașe, pentru anul 2010\\\". Valoarea estimată a contractului era de 17.991.600 lei. A venit 2010 și, odată cu noul an, criza economică și-a intrat și ea în drepturi. Primarul Mazăre anunță că nu mai are bani la buget și va trebui să taie din cheltuielile publice. Astfel, din cele 12 pungi cu pui și ulei pe an oferite pensionarilor nu vor mai rămâ- ne decât opt. În mod normal, asta ar fi trebuit să însemne costuri mult reduse pentru achiziționarea produselor alimentare în cauză. Pe 2 februarie, licitația este câștigată de mai multe societăți comerciale, primăria încheind cu acestea contracte-cadru pentru fiecare lot de produse. Valoarea contractului semnat a rămas însă neschimbată. Potrivit site-ului de achiziții publice, municipalitatea constăn-țeană va plăti, în 2010, pentru pui, ulei, zahăr, făină și orez, suma de 17.991.600 lei, deși cantitatea produselor oferite către nevoiași s-a redus cu 25 de procente, de la 12 – la opt pachete. Cu cât mai rar, cu atât mai scump Și mai surprinzător, deși primarul Mazăre susține că tăind din ajutoarele oferite vârstnicilor se face economie la buget, în realitate, edilul a cheltuit anul acesta pe pachete mai mult decât anul trecut, când, culmea, puii și uleiul au fost dați la fiecare lună. Mai exact, în anul 2009, pentru achiziția de produse alimentare (pui, ulei, zahăr, făină, orez), muni-cipalitatea a alocat 16.289.448 lei, contractul fiind împărțit în mai multe loturi. Astfel, pentru furnizarea puilor griller congelați, firma Matra SRL a primit suma de 7.299.288 lei, fără TVA. Pentru uleiul de gătit, contractul, în valoare de 3.271.200 lei fără TVA a fost împărțit firmelor Matra SRL și Argus SA, în timp ce zahărul a fost furnizat de aceeași Matra și Dobre&Fii Logistics, pentru suma de 2.131.920 lei fără TVA. Făina de panificație a fost cumpărată de la Dobre&Fii, Dobrogea Group și Șapte Spice, pentru 547.080 lei fără TVA. Orezul a fost furnizat tot de SC Matra și Dobre&Fii, cele două societăți primind 3.039.960 lei, fără TVA. În 2010, pentru achiziția acelorași produse alimentare, dar în cantități mai mici, ținând cont că pachetele vor fi date doar de opt ori, contractul a fost semnat pentru suma de 17.991.600 lei fără TVA. Se observă astfel o diferență de 1.700.000 lei între cele două contracte, concluzia fiind că, în loc să facă economie, primăria a plătit mult mai mult pentru produse mult mai puține. Conform datelor publicate pe site-ul de licitații publice, Primăria Constanța a semnat un contract – cadru pentru furnizarea de pui cu patru firme: Matra SRL, Grup Petrol Marin, Avicola Slobozia și Dobre&Fiii Logistics SRL, valoarea fiind de 8.121.600 lei, fără TVA. Pentru furnizarea uleiului au licitat Matra, Argus, Grup Petrol Marin și Corado – Cominvest, valoarea înțelegerii fiind de 3.102.000 lei fără TVA. La zahăr a fost încheiat contract cu Matra, Grup Petrol Marin, Corado-Cominvest și Granbis, în valoare de 2.256.000 lei fără TVA. Făina va fi furnizată de Dobre&Fiii Logistics și SC Dobrogea, contractul fiind de 1.128.000 lei fără TVA. Orezul cu bob lung va fi furnizat de Matra, Grup Petrol Marin, Corado-Cominvest, Dobre&Fiii Logistics și Granbis, valoarea contractului fiind de 3.384.000 lei fără TVA. Concluziile acestei afaceri le deduceți și singuri. Cert este că Primăria Constanța taie din pachetele nevoiașilor, sub pretextul crizei economice, pentru ca, în realitate, să cheltuiască mult mai mulți bani decât în anii precedenți.