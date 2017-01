Mazăre înghite încă o bucată din parcul Tăbăcărie

1

Pana cand vom rabda?

de unde are omul asta atata ura si dispret pt orasul nostru? Il batjocoreste in fel si chip. Ne-a furat de ani de zile, obtinand ilegal milioane de euro, face reclama la Mamaia cu femei dezbracate, vrea sa ne extermine si lacul de apa potabila din Dobrogea, sa ne aduca la toti cancer prin exploatarea gazelor de sist, ne face reclama proasta pt ca se va alege in final cu dosar penal, Se mai si deghizeaza ca un gay. Unde ati mai vazut primar deghizat? Adica, el, functionar al statului face teatru cand e in exercitiul functiunii! De ce il lasam sa ne extermine ce-a mai ramas verde in Constanta? Cand ai avut o zi grea la birou, unde e cel mai fain sa mergi, mai ales pe caldura? In parc. Cand esti la pensie si nu ai bani sa iesi la bar, tot in parc mergi. Daca ai copii, tot acolo ii duci, sa aiba spatiu si sa respire aer mai curat. La picnic, unde iesim noi constantenii? In parc. Parcurile sunt spatiile noastre publice verzi. Nu ii apartin primarului, care e functionar public, deci platit tot de noi. El nu are cum sa cedeze parcul de unul singur. Va rog sa iesiti la protest, este singura cale de a-l face pe acest om sa inteleaga ca nu e boier de Constanta, ci doar primar!