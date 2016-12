Maxi-taxi, o afacere deasupra legii. Dezvăluiri uluitoare: "Nu mai îndeplinesc condiţiile, dar merg în continuare"

Maxi-taxi, o afacere deasupra legii. Dezvăluiri uluitoare: "Nu mai îndeplinesc condițiile, dar merg în continuare"

În viitorul apropiat, am putea să intrăm în rând cu lumea, sau cel puțin asta anunță unul dintre aleșii pe care constănțenii l-au trimis în Parlamentul României. Este vorba despre Legea Transportatorilor, o utopie pentru majoritatea firmelor de transport din județul Constanța. Așa cum probabil ați aflat din ziarul „Cuget Liber“, ISCTR nu a suspendat nicio licență de transport, deși neregulile sesizate de constănțeni în privința microbuzelor sunt nenumărate.Comisia pentru transport și infra-structură din Camera Deputaților își dorește să armonizeze legislația româ-nească cu cea europeană în ceea ce privește partea de mobilitate publică metropolitană. Mai precis, se poartă discuții din ce în ce mai intense pentru ca transparența să-și reia locul în condi-țiile de licențiere a firmelor.„Legea trebuie schimbată din temelii, pentru că orice am cârpi noi acum, trebuie să fie în conformitate cu legislația europeană. Noi am cerut o analiză a ISCTR-ului, la fel cum am făcut cu CNADNR. Cerem foarte clar să fie prezentate elementele de acreditare, contractele existente pe piață. Partea proastă este că multe companii nu mai îndeplinesc condițiile de licențiere și atunci există litigii prin care se blochează totul. Este un blocaj, orice am spune, pentru că sunt anumite companii care se prevalează de reglementări și continuă să-și desfășoare activitatea”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Mihai Lupu, președintele Comisiei pentru transport și infrastructură din Camera Deputaților.Astfel, se dorește ca Regulamentul 1370 să excludă neregulile ce pot fi sesizate cu ochiul liber în afacerea „Maxi-taxi”, dar nesancționate de autoritățile competente din Ministerul Transporturilor, care se limitează doar la nivelul de acordare de contravenții. Membrii Comisiei pentru transport au primit asigurări din partea șefilor din Ministerul Transporturilor că s-a declanșat o analiză în urma căreia vor fi date răspunsuri concrete cu privire la neregulile din acest sistem, inclusiv la Constanța.„Am cerut să introducem în agenda noastră dezbateri pentru Regulamentul 1370 de mobilitate publică metropolitană și aici să încercăm să implementăm o legislație care va exclude multe nereguli existente. Dorim să schimbăm legislația și să aducem modificări cu privire la transporturi. Am cerut ca în perspectiva perioadei ur-mătoare, Ministerul Transporturilor să transmită Comisiei toate amendamentele acestei ordonanțe. Licențele de transport interjudețene sunt ale Consiliului Județean Constanța, cu reglementările clare care sunt prevăzute de ISCTR și de Ministerul Transporturilor. Va trebui să regândim sistemul acesta politic și reglementările legislative în conformitate cu legis-lația europeană”, a mai adăugat deputatul Mihai Lupu.