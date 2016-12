Măsura luată de ASF pentru SCĂDEREA POLIŢELOR RCA

Măsura luată de ASF pentru SCĂDEREA POLIȚELOR RCA

Ştire online publicată Miercuri, 14 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

ASF dă înapoi pentru scăderea polițelor RCA. Autoritatea a abrogat prevederile articolului care stipulează obligația asiguratorilor de a stabil tarife de primă RCA și a transmis că tarifele respective vor putea fi modificate după 6 luni.Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a modificat Norma RCA nr. 23/2014 prin abrogarea prevederilor articolului 21, alineatul 1, care stipuleaza obligatia asiguratorilor de a stabili tarife de prima RCA, astfel incat sa fie acoperite toate angajamentele ce decurg din incheierea contractelor de asigurare pe acest segment. Aceasta prevedere a fost adesea invocata ca factor de stimulare a cresterii tarifelor, scrie wallstreet.ro.Totodata, tarifele de prima nu vor putea fi modificate decat dupa minimum 6 luni (fata de 12 luni anterior), cu exceptia indexarilor sau a modificarilor pe anumite categorii de riscuri (articolul 25, alineatul 5). Amendamentele aduse Normei RCA nr.23/2014 vor intra in vigoare la data publicarii acestora in Monitorul Oficial. "Este o prima masura destinata normalizarii situatiei in cazul tarifelor RCA; flexibilizam cadrul de reglementare pentru a oferi societatilor de asigurare libertatea de a isi optimiza portofoliile si de a atenua diferentele mari existente in acest moment" a declarat Misu Negritoiu, presedintele ASF.