Maşinile Poliţiei Rutiere dotate cu camere video sunt ilegale!

2

Camerele de pe masinile politiei

Constitutia delimiteaza clar drepturile cetatenilor la intimitate. Poate ca dvs d-le politist Georgescu George nu va convine ca va mai taie din zelul profesional. Pe teribilisti nu-i determini cu camera de filmat sa respecte legea, ar trebui sa stiti mai bine acest lucru. Si pana la urma, o inregistrare video nu este admisa de nici o instanta ca proba definitorie in cazul unei plangeri contraventionale, asa cum nici fotografiile facute de aparatele radar nu sunt definitorii ci doar informative. Vreau sa stiu si eu cum va proceda d-nul politist care ma va opri in trafic la un moment dat, imi va spune ca sunt inregistrat audio si video iar eu din acel moment voi refuza orice dialog cu el. Legea imi da dreptul sa nu spun nimic daca sunt inregistrat; daca intr-un proces penal am dreptul sa tac, de ce as vorbi cu un politist care ma inregistreaza? Dar daca nu soferii reprezinta cauza care a dus la luarea acestei masuri? In fine, de ce un faceti o lege similara cu cea nemteasca de ex, unde daca ai fost prins ca ai depasit viteza legala cu peste 50km/h in oras ti se suspenda permisul pe 6 luni, a doua oara pe un an iar a treia oara definitiv? Sigur, acolo unde pe autostrazi nu exista limita de viteza se poate aplica o asemenea masura. Aici va fi eterna zona gri, unde sanctiunea aplicata de politist poate fi pusa la indoiala si contestata fara o contramasura de dublare a pedepsei in cazul in care se dovedeste in instanta ca nu ai avut dreptate.