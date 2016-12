Maşinile nu pot fi confiscate, amenzile nu se vor da în funcţie de venit

1

Ce inseamna spaga la Politie, domnule !!!

Adica in alte tari cum ar fi Elvetia si SUA, cei care incalca legea, le este confiscata masina si platesc amenzi dure in raport cu averea pe care o au si la noi, beizadele cu masini second-hand de lux, fac legea pe sosea ??? Rusine domnului Traian Igas si tutuoro politicienilor implicati in aceste jocuri de coruptie din 1989 pana acuma, fiindca nu au curaj sa apice legea si sa avem si noi o tara civilazata ca in strainatate !!! Imi este rusine ca sunt roman !!!