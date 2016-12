Maşinile cu numere străine luate „la puricat” de poliţiştii de la Rutieră

Mașinile cu numere străine luate „la puricat” de polițiștii de la Rutieră

Pe parcursul a trei zile, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii rutieri vor organiza, la nivel național, acțiuni pentru reducerea accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule înmatriculate în alte state, conduse de cetățeni româniAstfel, polițiștii rutieri și cei de ordine publică vor desfășura, în perioada 16 - 18 august a.c., controale în trafic privind modul în care sunt respectate normele rutiere de către persoanele care conduc autovehicule înmatriculate în străinătate. Cu această ocazie se va verifica dacă cel care se află la volanul mașinii posedă permis de conducere auto sau conduce sub influența băuturilor alcoolice, se vor verifica documentele de deținere ale autovehiculelor, existența inspecției tehnice periodice, polița de asigurare etc. Pentru asigurarea probatoriului în cazul faptelor sancționate, polițiștii rutieri vor utiliza echipamentele video de supraveghere a traficului rutier, instalate pe autospecialele unităților de poliție rutieră.Potrivit șefului Serviciului Poliției Rutiere Constanța, comisar șef Constantin Dancu, până la acest moment, polițiștii constănțeni au verificat cel puțin 300 de autovehicule, au aplicat 25 de sancțiuni pentru diverse nereguli constatate, iar altor zece conducători auto le-au fost reținutele permisele ori certificatele de înmatriculare pentru că au fost depistați fătă rovinietă ori RCA.