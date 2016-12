Maşinile bulgăreşti, dezavantaje şi pericole

Mașinile bulgărești, dezavantaje și pericole

Potrivit ultimului bilanț al Poliției Rutiere, pe drumurile publice din România circulă aproximativ 100.000 de autoturisme înmatriculate în Bulgaria. Dintre acestea, aproape 10.000 se regăsesc numai în județul Constanța, unde un drum până în statul vecin este mai la îndemână decât unul până în București. Cum politica fiscală a statului român privind taxele de poluare i-a speriat rău pe șoferi, foarte mulți au preferat să-și înmatriculeze mașinile cumpărate second-hand din statele UE direct în Bulgaria, pe numele unui cetățean sau unei firme din statul „prieten”. Românii care apelează la acest procedeu trebuie să știe că se expun și unor riscuri destul de mari. Oricând, se pot trezi cu mașina radiată sau chiar confiscată de vreo bancă, de la care proprietarul din acte și-a luat credit girat cu autoturismul. Nu demult, în municipiul Mangalia, mai mulți utilizatori de mașini înmatriculate în Bulgaria au rămas fără autoturisme. Proprietarii bulgari din acte au făcut împrumuturi bancare în țara lor pentru care au girat cu aceste mașini. Pentru că nu și-au achitat ratele, banca a venit în România și a ridicat autoturismele. Mașini radiate Însă cei mai mulți șoferi, mai ales dintre cei care și-au înregistrat mașinile pe numele unor persoane fizice din Bulgaria, conduc în prezent mașini scoase din circulație, fără ca ei să cunoască acest fapt. Potrivit polițiștilor rutieri, șoferii români care conduc autoturisme înmatriculate în Bulgaria se supun unor mari riscuri, cel mai mare fiind ca mașina lor să fie radiată. Mai exact, după ce cetățeanul bulgar înmatriculează autoturismul pe numele lui, el are la dispoziție 60 de zile pentru a-l declara la agenția fiscală din orașul de care aparține. Pentru că nu sunt fraieri să se încarce la impozite și taxe cu mașinile românilor, ei nu le declară și, astfel, după 60 de zile, ele sunt automat radiate din circulație. Astfel, românii circulă fără să aibă habar cu mașini scoase din circulație, ceea ce constituie infracțiune. Poliția își face bază de date Foarte mari bătăi de cap cu aceste autoturisme au și polițiștii rutieri. În cazul unor accidente rutiere cu fugă de la fața locului, oamenilor legii le este foarte greu să găsească autorul. În primul rând, mașina nu există în baza de date a autorităților române, identificarea ei fiind un adevărat lanț al slă-biciunilor. După ce reușesc să dea de autoturismul respectiv, polițiștii trebuie să apeleze la omologii lor bulgari pentru a le indica proprietarul din acte. Acesta va trebui mai departe să spună cui i-a încredințat mașina, pentru ca polițiștii români să îi dea de urmă. În unele situații, aceste autoturisme sunt vândute la a șasea sau a șaptea mână, astfel că, până se ajunge la actualul deținător, pot trece luni de cercetări. Pentru a-și ușura munca, polițiștii din întreaga țară au trecut la identificarea și înscrierea într-o bază de date specială a tuturor mașinilor înmatriculate în Bulgaria care circulă în România. Numai la Constanța au fost introduse în baza de date peste 4.000 de mașini, însă numărul celor care se află în circulație este de două ori mai mare. 80% sunt rable O altă mare problemă a acestor mașini este starea tehnică. 80% dintre autoturismele înmatriculate în Bulgaria și care circulă în județul Constanța au o vechime de cel puțin 15-20 de ani, fiind adevărate bombe pe roți. În statul vecin, în momentul înmatriculării, nu există obligativitatea efectuării inspecției tehnice la instituția echivalentă RAR-ului de la noi, ci poate fi făcută la orice service. De aici apar tot felul de rable cu mari deficiențe tehnice, care sunt înmatriculate fără probleme și aruncate apoi pe străzile din România. „Noi încercăm să ținem sub control situația, dar ar trebui să îi îngrijoreze, în primul rând, pe guvernanți pentru că aceste autoturisme utilizează trama stradală și poluează în România, în timp ce toate taxele și impozitele sunt plătite statului bulgar. În plus, nu avem un control asupra stării tehnice a mașinilor, cele mai multe fiind niște vechituri și prezentând pericol ridicat pentru circulația rutieră”, ne declara în urmă cu câteva luni comisarul șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere Constanța. Asigurătorii bulgari, rău-platnici Pe lângă faptul că sunt foarte vechi, mașinile bulgărești reprezintă un pericol și pentru ceilalți șoferi. În cazul unui accident rutier, deși au asigurare și cartea verde, de cele mai multe ori nimeni nu îl despăgubește pe șoferul nevinovat. Asta pentru că societățile de asigurare din Bulgaria găsesc tot felul de trucuri și motive pentru a nu plăti daunele sau pentru a amâna ani de zile acceptul pentru reparație. În atare condiții nu îți mai rămâne decât să te judeci cu societatea de asigurări din Bulgaria. Cei mai avantajați în situații din acestea sunt cei care au CASCO. Își repară mașina pe polița CASCO, după care este treaba firmei de asigurări să-și recupereze banii.