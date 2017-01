Maşină nouă, arsă pe un câmp din Topraisar

Mașină nouă, arsă pe un câmp din Topraisar

Un incendiu violent izbucnit de la o mașină nouă a creat panică printre locuitorii din comuna Topraisar după ce flăcările s-au extins cu repeziciune pe câmpul abia recoltat. Oamenii s-au speriat și, de teamă că vântul va duce focul și la casele lor, au sunat la 112. Imediat, la fața locului au sosit pompierii care în cele din urmă au stins incendiul. Din cercetări a reieșit că flăcările s-au dezlănțuit în scurt timp după ce proprietarul mașinii a încercat s-o pornească. Potrivit acestuia, când a văzut că iese fum de sub capotă, a pus mâna pe extinctor, dar în zadar, deoarece focul ajunsese deja la miriște. Proprietarul mașinii nu își explică cum a fost posibil ca autoturismul să ia foc din senin, cu atât mai mult cu cât avea numai o lună vechime. El a mai spus că autoturismul are asigurare Casco și nu va ieși în pagubă însă rămâne un semn de întrebare cum o mașină nouă a putut lua foc. La rândul lor, din primele investigații pompierii spun că este posibil să fi avut loc un scurt circuit, însă un răspuns concret vor putea da numai în urma unei expertize de specialitate.