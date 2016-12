Maşină de lux pusă la bătaie pentru a face rost de şpagă pentru şefii Consiliului Judeţean Constanţa

Din mărturiile unui afacerist

Mașină de lux pusă la bătaie pentru a face rost de șpagă pentru șefii Consiliului Județean Constanța

Eugeniu Mija, afaceristul de 45 de ani, din București, care a fost arestat, în luna februarie, după ce a fost prins primind mită suma de 15.000 de euro, pentru a-și trafica influența pe lângă „persoane importante” din cadrul Consiliului Județean Constanța, a fost audiat, ieri, de magistrații de la Tribunalul Constanța.Mija le-a spus judecătorilor că l-a cunoscut pe denunțătorul Radu Birea în luna aprilie 2011, când, la rugămintea unei cunoștințe, a venit la el să-l ajute în vederea recuperării unor creanțe de la mai multe primării din județul Constanța.„Până în octombrie 2011, nu am făcut niciun demers în sensul de a-l ajuta pe Radu Birea, iar el îmi avansa diverse oferte finan-ciare, de la 20% la 40% din suma ce re-prezenta datorii, susți-nând că singurul care poate să-i rezolve lui problema este preșe-dintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantines-cu. El a zis că doar prin remiterea unei sume de bani lui Nicușor Constantinescu își va rezolva problema”, a declarat Eugeniu Mija. Mai mult decât atât, Birea, nerăbdător să-și recupereze banii, în luna august a venit cu o ofertă mult mai tentantă: „a afirmat că are o mașină de lux, pe care o poate amaneta, că poate obține 100.000 de euro, pentru ca eu să ajung la Nicușor Constantinescu, susținând că acolo se rezolvă întreaga situație”.„În octombrie 2011 mi-a făcut o ofertă maximă - 40% (n.r. - din suma de cinci milioane de lei, cât avea de recuperat Birea de la primăriile din județul Constanța), banii urmând a fi încasați pe măsura plăților tranșelor din creanțe. Eu, în acel moment, având probleme financiare la firmă, am acceptat oferta. M-am întâlnit cu Lupșa Realini și l-am întrebat dacă are pe cineva care poate să rezolve problema, iar acesta mi-a spus că va vorbi cu Nicolae Vasilescu. La scurt timp, mi-a transmis că nu se poate rezolva nimic”, a declarat Mija.Pentru că avea nevoie de bani și trebuia să-l țină pe Birea aproape, Mija susține că a inventat un „personaj imaginar” pe care i-l prezenta denunțătorului ca fiind un om influent și despre care a spus că i-ar fi cerut bani pentru a rezolva situația. Așa s-a ajuns ca, la începutul acestui an, el să fie prins în flagrant primind suma de 15.000 de euro de la Birea. „Deși a vrut să-mi dea mai mult, eu am redus suma pentru că, în sinea mea, știam că va trebui să-i restitui banii, pentru că nu se va rezolva nimic”, a declarat Eugeniu Mija.Potrivit anchetatorilor, Radu Birea, ce admi-nistrează mai multe firme, a făcut un denunț încă din data de 24 martie 2010, în care-i acuza de fapte de corupție pe șefii Consiliului Județean Constanța. El le-a spus procurorilor în denunțul respectiv că Nicolae Cristinel Dragomir, Gheorghe Cristian Darie, ambii în calitate de vicepreședinți ai Consiliului Jude-țean Constanța, și Amuraș Tănase, consilier al președintelui Consiliului Județean Constan-ța, Daniel Nicușor Constantinescu, i-ar fi pretins suma totală de 250.000 de euro pentru a interveni pe lângă președintele CJ în scopul de a aproba decontarea lucrărilor în valoare totală de cinci milioane de lei efectuate de fir-mele denunțătorului în beneficiul a cinci primării din județul Constanța, respectiv Băneasa, Deleni, Dobromir, Pecineaga și Adamclisi.