Mascaţii au descins la evazioniştii cu fier vechi

Mascații au descins la evazioniștii cu fier vechi

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT Constanța, au reușit destructurarea unei grupări de evazioniști din Constanța. După mai mult timp de supraveghere, marți dimineață, anchetatorii au pornit ofensiva. Cu noaptea-n cap, ofițerii, împreună cu mascații Serviciului pentru Acțiuni Speciale au descins la 14 locații din municipiul Constanța și din județ, la adresele unor indivizi suspectați de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit oamenilor legii, infracțiunile ar fi fost comise în domeniul tranzacțiilor cu fier vechi. Oamenii legii au stabilit că din gruparea infracțională fac parte nouă indivizi care au acționat în perioada martie 2014 - iulie 2015. Prin acțiunile lor, indivizii ar fi prejudiciat bugetul statului cu trei milioane de euro. „În fapt, cei în cauză ar fi înregistrat, în mod repetat, în evidențele contabile ale unor societăți comerciale din județul Constanța, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, pe baza unor facturi fiscale emise de o societate de tip «fantomă». Sumele de bani obținute din evaziune fiscală ar fi fost transferate, succesiv, în conturile bancare ale societății «fantomă» și apoi retrase în numerar pe baza unor documente false”, a declarat ag. șef adj. Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Sume mari de bani ridicateOamenii legii au pus în executare nouă mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite. Acestea au fost escortate la sediul poliției pentru audieri. De la domiciliile suspecților anchetatorii au ridicat mai multe documente contabile și tehnică IT. De asemenea, oamenii legii au confiscat și 57.650 de lei, 14.000 de dolari și 4.000 de euro. La finalul audierilor, anchetatorii au decis ca suspecții să fie cercetați în stare de libertate.„Totodată, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii, în ve-derea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani”, a adăugat ag. șef adj. Bogdan Păduraru.