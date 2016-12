Masaj erotic cu… carte de muncă!

Relaxare, atingeri călduroase, frământări jucăușe și senzații de neuitat. Cu astfel de promisiuni sunt îmbiați clienții saloanelor de masaj erotic. Afacerile merg foarte bine, drept dovadă, numărul unităților de profil din municipiul Constanța este în creștere. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele paravanelor? Sunt saloanele de masaj erotic doar o acoperire pentru prostituție? Autoritățile ridică din umeri și spun că, din controalele realizate până acum (puține, ce-i drept!) nu au descoperit nereguli. Constanța se dovedește a fi o piață înfloritoare pentru amatorii saloanelor de masaj erotic. Clienții sunt ispitiți cu promisiunea unor „călătorii pline de senzații” ce-i vor elibera de grijile cotidiene, asigurate de prin diverse tipuri de masaj erotic (realizat de o fată sau mai multe, dezbrăcate complet sau doar topless). Într-o altă unitate, clienții sunt asigurați că vor avea parte de „o experiență unică, erotică, rafinată”, iar serviciile oferite constau în masaj erotic, show-uri erotice, masaj cu frișcă sau duș asistat. Alt salon, alte promisiuni, dar tot de… desfătare trupească; mai mult, se dau asigurări că masajul este realizat nud, iar „finalizarea” este garantată. Reduceri în prag de sărbători Prețurile diferă, în funcție de local și serviciile solicitate. De exemplu, pentru un masaj erotic topless, clienții trebuie să scoată din buzunar între 90 și 130 de lei (având în vedere apropierea sărbătorilor, sunt și reduceri!), în vreme ce, pentru un masaj nud, se plătește peste 180 de lei. Dacă masajul este făcut de două fete sau clienții vin în cuplu, se percepe între 300 și 400 de lei. Dacă se mai adaugă și un show lesbi, prețul sare de 400 de lei. Pentru un masaj cu „finalizare”, cei interesați plătesc între 150 și 200 de lei. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor închise? Sunt aceste saloane de masaj erotic o formă de prostituție mascată? Destui dintre cei care au călcat pragul unui astfel de unități spun că fetele ofereau mai mult decât câteva mângâieri. Totodată, sunt cazuri în țară unde polițiștii au dovedit că respectivele saloane erau bordeluri în toată regula. La Constanța, susțin polițiștii și reprezentanții instituțiilor cu rol de control, nu au fost descoperite nereguli (?!). Poliția promite acțiuni pe viitor Saloanele de masaj erotic nu sunt ilegale, grație unor portițe legislative. Înregistrate sub codul CAEN 9604, acestea oferă, teoretic „îngrijire corporală”. Cât despre erotismul implicat, Codul Penal nu pedepsește decât raportul sexual, nu și mângâierile incitante, spun oamenii legii. Discuții apar, însă, atunci când este vorba de „finalizare”, după cum recunosc și polițiștii. Pe de altă parte, polițiștii con-stănțeni ne-au declarat că nu au efectuat investigații dacă în res-pectivele unități se practică sau nu prostituția. „Sunt în atenția noastră, dar nu avem sesizări că în locurile res-pective s-ar petrece mai mult (n.r. - prostituție). Masajul erotic nu este incriminat de legislație, dar, dacă este cu finalizare, cum se spune, deja ar putea fi asimilat unui raport sexual. Discuțiile sunt lungi pe această temă și probabil ne vom gândi la niște acțiuni pe această temă, după ce vom consulta și Parchetul. Până în prezent, nu am organizat flagrante sau acțiuni pe această temă”, a afirmat comisarul șef Gheorghe Lupșă, șeful Ser-viciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Constanța. Au fost verificate, în schimb, registrele contabile ale acestor saloane și nu au fost găsite nereguli. Inspectorii de muncă au plecat… satisfăcuți La rândul lor, inspectorii de muncă au trecut pragul saloanelor de masaj erotic din Constanța. Nu i-a interesat, însă, decât dacă relațiile de muncă sunt conforme cu legislația. „În perioada martie - aprilie, am efectuat controale în aceste saloane și au mai fost verificate în urma sesizărilor primite. Nu au fost descoperite probleme deosebite. Angajatele au contracte, chiar dacă pe patru ore, ca maseuze sau personal de întreținere corporală. S-au mai dat și sancțiuni, pentru că nu exista pontaj sau pentru că nu au fost plătite orele suplimentare. Dar în ceea ce privește orele suplimentare, reclamațiile veneau din partea personalului auxiliar, precum femeia de serviciu, nu de la maseuze”, ne-a declarat Eugen Bola, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă. Despre faptul că masajul este dus la alte cote, inspectorul de muncă ne-a declarat: „Este o chestiune care nu ne privește, pe noi ne interesează doar aspectul respectării legislației muncii. Restul ține de managementul activității lor interne”. În concluzie, dacă e să dăm crezare oamenii statului, nimic ilegal nu se petrece sub acoperișul acestor saloane…