MĂRTURISIRILE CUTREMURĂTOARE ale şefului criminaliştilor: "Nu există ceva mai înfiorător decât un copil îngropat de viu"

MĂRTURISIRILE CUTREMURĂTOARE ale șefului criminaliștilor: "Nu există ceva mai înfiorător decât un copil îngropat de viu"

Sinan Musledin este șeful criminaliștilor din Constanța. Acesta vorbește, într-un interviu acordat „Cuget Liber”, despre meseria de criminalist, dar și despre provocări și cazuri dure cu care a avut de-a face.Comisarul șef Sinan Musledin este șeful Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Criminalistul își iubește meseria și afirmă că nu ar renunța la ea, pentru că „prima iubire nu se uită”. Omul legii este de părere că meseria de criminalist este cea mai frumoasă știință, în care nu te plictisești niciodată și mereu ai ceva de învățat. Șeful Serviciului Criminalistic recunoaște că mai sunt și cazuri care te afectează, însă trebuie să fii mereu cu capul pe umeri și stăpân pe situație.„Am intrat în 1994 în Academia de poliție, iar în 1996, am optat pentru criminalistică, pentru că mi s-a părut cea mai completă meserie, îmbină foarte multe lucruri. În plus, este o mare provocare, trebuie să fii stăpân pe tine, să fii calm, să poți să-ți reconsideri întotdeauna ideile, să nu cazi pradă primei păreri, pentru că poate fi greșită. Noi lucrăm cu probele, iar dacă am greșit ceva, putem trimite la închisoare o persoană nevinovată. Asta mi-am ales, am ales cu sufletul și altceva nu am lucrat, nici măcar o zi. Dacă te formezi pe o anumită linie, e mai greu să te duci spre altă direcție, plus că, și dacă ai face asta, întotdeauna te vei gândi la prima «dragoste»”, povestește comisarul șef.Care este diferența între serialele CSI și criminaliștii constănțeniȘeful Serviciului Criminalistic afirmă că nu tot ceea ce vedem la televizor este și adevărat, însă un lucru este sigur: avem aceleași tehnologii și aparate sofisticate precum cele pe care le vedem în serialele americane.„Diferențe între ceea ce facem noi și ceea ce vedem în serialele americane gen CSI nu prea sunt. Criminalistica este aceeași pentru oricine de pe acest pământ - este o știință și îmbină mai multe ramuri, de la medicină, fizică, chimie, biologie, matematică și arheologie. Ceea ce se vede la televizor este vârful investigației criminalistice, care la noi se observă doar la cazurile deosebite. Cetățenii din Constanța, spre exemplu, nu au cum să vadă ceea ce facem noi în laborator, însă într-un film este arătat ceea ce fac experții. Eu, ca și specialist, dacă mă uit la un serial de acest gen, observ că sunt multe lucruri care în realitate nu se fac. Într-un birou de genetică nu se vor deschide niciodată ușile la perete, pentru că un curent mai mare poate să mute anumite particule dintr-o probă în alta și astfel să-ți încurce investigația. Așadar, sunt și anumite secvențe trase de păr. Ceea ce observă oamenii, cum că noi mergem și dăm cu pensula pentru amprente sau facem fotografii, reprezintă doar vârful icebergului. Dedesubt este munca grea, care nu se vede, însă care se simte în instanță. Majoritatea infractorilor neagă fapta, iar noi trebuie să găsim probe pentru a dovedi”, spune omul legii.Dacă ar fi să schimbe ceva în criminalistica românească…Sinan Musledin este de părere că în criminalistica românească nu este loc de schimbări. Totuși, dacă ar depinde de el, și-ar dori să existe mai mulți oameni, iar cursurile de pregătire - mult mai intense.„Nu aș schimba nimic în criminalistică pentru că aceasta se schimbă singură. De la o zi la alta apar alte lucruri noi. Criminalistica este știință pură, iar știința avansează. Astfel, noi trebuie să fim din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai bine pregătiți. Pregătirea teoretică o facem, însă mai avem de lucrat la echipamente, la practică, la tehnicile moderne. Majoritatea dintre noi facem parte din Asociația Criminaliștilor din România, iar aici ne consultăm pe diverse teme, chiar și pe invenții. Colegii mei au făcut experiențe și au descoperit un gel balistic, care ne ajută la trasul cu arma, pentru că imită consistența țesutului uman, iar gelul este făcut dintr-o proteină provenită din grăsimea animală. Astfel, atunci când tragi cu arma, observi efectul și traiectoria proiectilului. Probabil că dacă aș putea modifica ceva aș organiza mai multe întâlniri de pregătire profesională, pentru că aceasta este cheia succesului”, afirmă comisarul șef.„Simțeam că nu știu de unde să încep”Când își aduce aminte de primele cazuri la care a participat, comisarul șef zâmbește. Acesta își aduce aminte cum a lucrat la primul său caz, la un depozit de pe strada Interioară.„Primele cazuri la care am lucrat acum mi se par extrem de simple, însă atunci mi s-au părut foarte complexe. La început, m-am ocupat de furturi din depozite. Îmi aduc aminte și acum că erau multe încăperi, multe hale, multe obiecte răvășite. Simțeam că nu știu de unde să încep, deși știam ce am de făcut. Normal că la început cazurile au fost mai simple”, subliniază Sinan Musledin.„Nu există ceva mai înfiorător decât un copil îngropat de viu”Cel mai urât caz la care a participat șeful Serviciului Criminalistic a fost triplul asasinat de la Mangalia, în care un albanez a omorât o familie întreagă, soț, soție și copil.„A fost greu pentru că, la început, nu se știa dacă a fost omor sau pur și simplu familia era plecată de acasă în vreo vacanță. Am desfășurat o anchetă completă, am desfăcut parchetul, am demontat mașina de spălat. Astfel, am găsit haine cu pete mici cu sânge, sub parchet de asemenea am găsit sânge, sub mobilă la fel. Așa ne-am dat seama că acolo s-a întâmplat ceva grav. Oripilant a fost când fetița, de nouă ani, a fost găsită îngropată, iar concluzia în urma autopsiei a fost că a murit îngropată de vie, pentru că i-au fost găsite urme de pământ în căile respiratorii. Acest caz m-a impresionat cel mai mult, iar când vezi la autopsie un copil firav și nevinovat, e crud. Nu cred că există ceva mai înfiorător decât să vezi un copil care a murit îngropat de viu”, mărturisește comisarul șef.