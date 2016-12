Mărturisiri din ,,casa groazei''

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat audierile de martori în dosarul în care Giani Deli-Iorga a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de omor deosebit de grav și tâlhărie. Giani Deli-Iorga este acuzat că, la data de 3 ianuarie, la Cernavodă, i-ar fi ucis cu sânge rece pe soții Elena și Petre Garoafă, părinții Gabrielei Mitu, soția celui mai bun prieten al său. Deli-Iorga i-a omorât pe cei doi cu numeroase lovituri de cuțit, ascunzându-le apoi cadavrele sub un pat și într-un șifonier. În aceeași zi, Bogdan Mitu și-a ucis soția, înecând-o în Canalul Dunăre - Marea Neagră, după care s-a sinucis. Giani Deli-Iorga a recunoscut cele două crime. Liliana Iancu, nepoată a soților Garoafă, a declarat, ieri, magis-traților de la Tribunalul Constanța, că, imediat ce a auzit de tragedia prin care trecea familia Garoafă, respectiv că fiica lor a murit înecată în canal, a venit la Cernavodă ca să-și ajute rudele să-și înmormân-teze fiica. Când au ajuns acasă la familia Garoafă, în dimineața zilei de marți, 4 ianuarie, deși ușile de la casă nu erau încuiate, cei doi soți nu erau pe nicăieri. „Când am ajuns la ei, casa era goală. Nu am sesizat ca ceva să fi fost răvășit. Am observat că bastonul mătușii mele era în casă și mi s-a părut ciudat...”, a spus Liliana Iancu judecătorilor. Pe parcurs, în casă au venit vecini ori alte rude, și făceau planuri care și cum să meargă la cumpărături în vederea înmormântării Gabrielei Mitu, fără să bănuiască vreo clipă că, în aceeași casă se aflau ascunse cadavrele soților Garoafă. La un moment dat, una dintre vecine, care se afla într-una dintre camere, s-a împiedicat și a căzut, așa observând, pe covor, o pată mare de sânge. „Le-am spus să caute prin casă, că ceva nu este bine. Soțul și încă o persoană au urcat în podul casei, iar eu cu domnul Cojocariu, un vecin, am început să căutăm în camera respectivă. Am observat că o masă se afla în dreptul șifonierului, unde nu era locul ei… Am îndepărtat masa de șifonier (n.r. - martora, rememorând acele momente, începe să plângă) și am văzut-o pe mătușa mea, în șifonier, cu ochii deschiși… Am ieșit cu toții afară și am anunțat Poliția. Despre unchiul meu, am aflat că a fost găsit în camera de la subsol, sub pat, omorât cu 30 de lovituri de cuțit”, a povestit Liliana Iancu. Un alt martor audiat, ieri, de magistrați a fost Victoraș Garoafă, văr cu Petre Garoafă, care locuiește în aceeași curte în care și-au găsit sfârșitul rudele sale. El le-a povestit judecătorilor că Gabriela Mitu i s-ar fi plâns că soțul ei, Bogdan, nu are un loc de muncă și că, din cauza asta, nu au bani, motiv din care între cei doi tineri aveau loc, frecvent, discuții. De asemenea, el a spus că, până să intre Bogdan Mitu în familia soților Garoafă, aceștia din urmă se înțelegeau foarte bine. Certurile dintre cei doi apăreau însă din cauză că Petre Garoafă îi mai dădea bani ginerelui său, lucru cu care Elena Garoafă nu era de acord. Magistrații de la Tribunalul Constanța vor continua audierile de martori la data de 5 decembrie.