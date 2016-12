MĂRTURIILE UNUI POLIŢIST. Iată cum sunt destructurate REŢELELE DE PROSTITUŢIE din Constanţa

MĂRTURIILE UNUI POLIȚIST. Iată cum sunt destructurate REȚELELE DE PROSTITUȚIE din Constanța

Prostituția - cea mai veche meserie din lume, dar și cea mai la îndemână metodă de a câștiga bani. Fie că vorbim despre prostituția pe șosele, prin intermediul site-urilor matrimoniale sau prin racolarea femeilor pentru a le trimite în străinătate, acest întreg „sistem” este pe cât de ușor de observat, pe atât de greu de probat. Iată cum sunt destructurate rețelele de prostituție din Constanța.Polițiștii susțin că multe dintre „fetițele” care se pretează la asemenea activități vin de bună voie și nesilite de nimeni, poate că din plăcere. Unele se îndrăgostesc de proxeneți și acceptă să-și vândă trupul.Altele, minore sau nu, sunt răpite de pe străzi și obligate de „pești” să întrețină relații sexuale contra unor sume de bani. Sunt întâlnite printre aceste tinere și mame care au acceptat să se prostitueze pentru a avea cu ce să-și hrănească odraslele.La momentul actual, nimeni nu cunoaște numărul exact al prostituatelor din Constanța. Fără îndoială, însă, prostituatele există, dovadă fiind peisajul nocturn de pe bulevardele principale, și mai mult decât atât, ele „lucrează” fără ca cineva să le țină evidența cel puțin din punct de vedere medical. Popasul de la Ovidiu, bulevardul Aurel Vlaicu, podul de la Poarta Albă, drumul național 39, dinspre Constanța către Mangalia - acestea sunt zonele preferate ale prostituatelor. Tarifele practicate de „fetițele de pe centură” sunt pentru buzunarul oricui: de la 30 de lei pentru sexul oral, până la 60 de lei pentru… multiple plăceri.„Dacă nu știu că ești polițist, toarnă tot”Un polițist constănțean, a cărui identitate va rămâne sub anonimat din motive lesne de înțeles, vorbește, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, despre modul în care se organizează un flagrant, dar și despre proxeneții constănțeni. De obicei, filajul durează câteva luni. Trebuie să fii foarte atent, pentru că întreaga operațiune se poate destrăma în câteva clipe de neatenție.„De zece ani lucrez sub acoperire și probez activitatea infracțională a proxeneților constănțeni. A existat o operațiune în care ne-am pus creativitatea la contribuție. M-am întâlnit cu proxenetul, aveam o mașină «șmecheră» și bineînțeles că eram îmbrăcat la patru ace. I-am spus «peștelui» că vreau două fete, minore, pentru că îmi vin anumiți prieteni influenți și vreau să se simtă bine. Le-am dus la un hotel din Constanța, după ce, în prealabil, vorbisem cu proprietarul hotelului respectiv. Proxeneții sunt foarte atenți și verifică la recepție dacă informațiile sunt corecte. Astfel, doar dacă bănuiesc ceva, deja avem o problemă. Așadar, «peștii» au rămas la recepția hotelului, iar eu am urcat cu fetele în cameră. Din vorbă în vorbă, am început să le întreb cum stau treburile, dacă primesc ceva bani, dacă se poartă frumos cu ele. Fetele, dacă știu că ești polițist, nu vor deschide gura, însă dacă ești sub acoperire, îți dezvăluie absolut tot ce vrei să știi. Așa mi-au spus că sunt agresate, că nu primesc bani, că nu au de nici unele”, spune polițistul.Au încercat să ajute o prostituată de la Vila VerdePolițistul constănțean recunoaște că această meserie nu a fost ușoară la început, pentru că exista o anumită compasiune pentru copilele care au ales acest drum. Însă, odată cu trecerea timpului, lucrurile se schimbă.„La început te sensibilizează astfel de lucruri, mai ales când vezi minore, de 12-13 ani. Însă, odată cu trecerea timpului, îți dai seama că nu ar trebui să fii impresionat deloc. Un astfel de moment l-am avut atunci când am descins la așa numita Vilă Verde, de pe strada Constantin Brătescu. În momentul în care i-am prins, am găsit, pe lângă proxeneți, și o prostituată mută. Ni s-a făcut milă de ea și am încercat să îi oferim un loc de muncă adevărat, ca menajeră la o pensiune. După două zile, proprietarul pensiunii ne-a sunat pentru că fata fugise. Am găsit-o, mai târziu, în același loc. Practic, lor le place viața aceasta”, mărturisește polițistul.Niciun proxenet cercetat în libertateOamenii legii admit faptul că, deși majoritatea dintre proxeneți sunt la închisoare, aceștia coordonează, în continuare, activitățile.„Treaba noastră, pe care o facem cu succes, este de a le documenta activitatea infracțională, însă chiar dacă îi băgăm în închisoare, proxeneții tot găsesc o cale de a coordona lucrurile și de aici”, povestește polițistul.„Rețelele de prostituție din Constanța sunt monitorizate permanent de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul de Moravuri. Toate dosarele de proxenetism au avut un probatoriu excelent, în care toți suspecții au fost condamnați. În plus, n-am avut nici măcar un suspect care să fi fost cercetat în libertate, pentru că probele aduse la dosar sunt de așa natură încât să nu mai poți contesta fapta”, afirmă Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean.