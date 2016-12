Mărturii incredibile de la accidentul dezastruos de aseară: "A ZBURAT PESTE POD, AM CREZUT CĂ S-A DĂRÂMAT O CASĂ!"

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Propietarul casei ne-a declarat: "Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că s-a dărâmat o casă, am ieșit repede afară și am văzut grozăvia. Mașina era căzută peste două magazii, construcții solide, de beton, omul a avut zile. Șoferul era conștient, l-am întrebat dacă poate ieși din mașină, am vorbit cu el, i-am zis să oprească motorul, îi era frică să nu explodeze. Soția a sunat la 112 și a venit ambulanța!"Martorii spun că viteza excesivă a dus la producerea accidentului. Doi șoferi care veneau din spate spun că șoferul BMM-ului i-a depășit în mare viteză, iar la capătul dinspre CET a pierdut controlul volanului, a lovit bordura și a "zburat" peste parapet.