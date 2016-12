Mărturii incredibile ale poliţiştilor. "Sunt cazuri care se muşamalizează!"

4

Eterna și fascinanta Românie

In fiecare zi avem cate o surpriza.In Romania nu ne plictisim niciodata.Dupa ce am descoperit apa calda si painea feliata,romanul continua sa faca noi si noi descoperiri.Noi am descoperit iluminatul public,Stalpul Art Nouveau,bulevardul asfaltat,incalzirea centralizata,asociatia de proprietari si primarul care nu face treaba.Daca un primar care nu face treaba este aplaudat,omagiat si reales,va inchipuiti ce s-ar intampla daca din intamplare descoperim un primar care isi face datoria de primar ? Nici nu pot sa-mi imaginez.Ar fi dumnezeul nostru pe pamant.Uite ca tot noi l-am descoperit pe politistul care incaseaza pumni de la borfas.Nu stim ce sa facem in acest caz,pentru ca nicaieri in lume nu exista politisti.Daca nu exista politisti inseamna ca nu exista nici legislatie in domeniu, ca sa avem de unde sa ne inspiram.Asa ca beleaua asta ramane pe umarul nostru,trebuie sa descoperim noi legi.Nu vi se pare ca Romania este singura tara din lume care are doua Justitii ? Cand un sef de partid care are o condamnareface face legea in Parlament,cand un primar cu condamnare este ales din nou primar,inseamna ca exista doua Romanii.Atunci ce pretentii sa mai aveti de la un grup de "turisti" care au luat la bataie un om al legii ? Avem o explicatie.Conflictul dintre turistii caftangii si politistii din Eforie este in realitate un conflict intre cele doua Romanii,intre cele doua Justitii romanesti.Acum,nu stim sigur ce justitie facea politistul si din care parte a Romaniei au venit "turistii" caftangii.Asa ca e bine sa fim putin mai indulgenti cu borfasii.Sa ne iubim aproapele nostru.