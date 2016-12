Mărturii despre accidentul de pe "Traian". Cum a plonjat şoferiţa cu maşina în râpă! Vezi aici imagini spectaculoase!

Mărturii despre accidentul de pe "Traian". Cum a plonjat șoferița cu mașina în râpă! Vezi aici imagini spectaculoase!

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mocanu Alin, un cititor care susține că el este biciclistul lovit de șoferița autoturismului care a plonjat, ieri, în râpa de pe marginea străzii Traian, din Constanța, ne-a trimis următorul mesaj, pe care îl redăm integral:"Eu sunt cel care a fost lovit de acea doamna, iar din ce a declarat ea, intai a spus ca vroia sa dea cu spatele sa faca loc cuiva sa iasa,cu toate ca masina a luat-o inainte,apoi a spus ca vrand sa calce frana,masina a accelerat,desi ea era convinsa ca a calcat frana. Am observat-o ca iese din parcare, dar n-am mai avut timp sa reactionez, crezand ca face stanga sau dreapta. M-a luat in plin si m-a proiectat prin gard direct in "prapastie". Masina a sarit peste mine rasturnanduse, aterizand pe plafon. Cand mi-am revenit dupa cazatura am incercat sa le ofer primul ajutor dar nu am reusit sa deschid portierele, lucru care l-au facut cei la ambulanta, fiind foarte promti. Mergeam inafara partii carosabile, la mica distanta de gardul de plasa, pe partea cu marcajul alb. Se putea termina mult mai rau pentru toti, eu am scapat doar cu o cusatura la picior, o rana la cap nu chiar grava si ceva dureri la spate."