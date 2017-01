MĂRTURII ALE POLIŢIŞTILOR: "Ca poliţist în stradă trebuie să te gândeşti de două ori dacă iei măsura legală. Nu te apără nimeni, eşti târât prin procese. Toţi îţi vor întoarce spatele"

MĂRTURII ALE POLIȚIȘTILOR: "Ca polițist în stradă trebuie să te gândești de două ori dacă iei măsura legală. Nu te apără nimeni, ești târât prin procese. Toți îți vor întoarce spatele"

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În urma articolului de ieri, foarte mulți polițiști au reacționat, unii dintre ei fiind de acord cu cele susținute de șeriful american de origine română Marius Stoika, în timp ce alții au criticat abordarea acestuia.Vom reda mai jos câteva mesaje postate pe Facebook sau pe site-ul redacției de către polițiști din toată țara."România chiar nu e America! Aici si mentalitatea polițiștilor si a civililor e alta. Nici uni nici ceilalți nu vor si nuci nu sunt pregătiți ÎNCĂ pentru acest sistem. În România ca polițist in strada trebuie să te gândești de doua ori daca iei măsura legală și atunci te gândești și la un avertisment. Ce vreu sa spun? E greu, nefiind apărat, neavând un salariu să trăiești decent, chiar peste medie, in stradă să sancționezi oficialități. De multe ori te cam faci ,,că plouă-te orientezi(sic)".Esti târât prin procese, nu te apara nimeni, te învinuiesc de orice lucru mărunt de dinainte si după. Stres,reproșuri din partea tuturor. Ajungi să regreți de modul in care ai procedat, te condamni singur! Sau in exemplu si mai simplu de care o sa fiu blat, poate: trăim intr-o societate deschisă aici. Vecini, prieteni, doctori, mecanici, profesori. Devii o paria. Toti iti vor intoarce spatele pentru ca depinzi de ei si românii nu sunt americani. Ei nu te uită niciodată ca i-ai ,,ars", chiar vinovați fiind. Dar timpul le va rezolva pe toate. În asta constă schimbarea noastră. În mentalitate și independență individuală. Domnule Stoika, intr-un roman al lui Marin Preda-Cel mai iubit dintre pământeni,o replica suna cam asa:,,pe ce te bazezi?"Pentru toți handicapații o întrebare. ..De ce ora de noapte la un ofițer e remunerată mai mult ca la un agent...nu e aceeași noapte?...și situațiile sunt multiple.Răspunsul unui alt polițist: "Pentru ca ofiterul este platit si pentru stat degeaba agentul nu are timp""Săracul serif!!! A venit si el o data in Romania si ne da lectii ce sa facem ce sa nu facem. Habar nu are de politia romana. In toate tarile sunt ofiteri si agenti inclusiv in SUA. El face ce vrea sau se subordoneaza unui sef??? Altfel s-ar alege praful de tot sistemul. Trebuiesc legi clare, simple si aplicabile.""Ofiterii stau la birou pe salarii mari , isi permit masini de lux , locuiesc cu chirie in apartamente de 500-600 euro pe luna fara a pune socoteala darile lunare pe utilitati , hoti vad doar in filme si ne punem intrebari stupide ca de exemplu , de ce nu se face ordine in tara asta .""Pe același principiu... Toți medicii ar trebui să fie chirurgi. Nu mai avem nevoie și de oftalmologi, neurologi, dermatologi etc... Unii chiar nu înțeleg că România nu e nici SUA, nici Franța nici Marea Britanie. Politicile de securitate se adaptează în funcție de specificul zonei, nu se copiază la indigo..."