Mărturia şocantă a criminalului

Scene de groază descrise de Deli-Iorga, asasinul de la Cernavodă

Mărturia șocantă a criminalului

Întorsătură șocantă de situație în cazul crimelor de la Cernavodă! Informațiile care au apărut în după-amiaza zilei de miercuri, în urma audierilor mai multor persoane din anturajul victimelor și a rudelor acestora, avea să aducă în lumina reflectoarelor un alt personaj. Este vorba de un foarte bun prieten de familie al cuplului Gabriela și Bogdan Mitu - Geani Deli-Iorga, de 30 de ani, care a recunoscut că i-a omorât pe soții Elena și Petre Garoafă. Astfel, așa-zisul „triplu asasinat” s-a transformat, practic, în două crime distincte, cu doi autori diferiți, comise, în mod cu totul halucinant, aproape concomitent! Crimele de la Cernavodă au îngrozit o țară întreagă și au ținut cu sufletul la gură până și anchetatorii care au preluat acest caz. Schimbările de situație care aveau loc de la o oră la alta și ipotezele care se făceau pe la colțuri au fost lăsate în urmă de o cruntă realitate, care sfidează până și cele mai întortocheate ori inventive scenarii ale unor filme de groază. Ipoteze date peste cap Audierile maraton care au avut loc pe parcursul zilei de miercuri - nu mai puțin de 12 persoane interogate! -, la care au asistat șefii Poliției constănțene și procurorii criminaliști, au dat peste cap toate supozițiile de până atunci. Până și anchetatorii ar fi băgat mâna-n foc că soții Elena și Petre Garoafă ar fi fost omorâți de ginerele lor, Bogdan Mitu, după care acesta și-ar fi omorât nevasta și s-a sinucis, sau, o a doua supoziție, că tânărul a omorât-o pe soția sa, după care pe părinții acesteia, iar el ar fi, totuși, în viață. Numai că probele adunate la fața locului aveau să le strice planurile. Ceva nu se lega, iar cronologia comiterii faptelor era cumva dată peste cap, pentru că, încă din primele date ale medicilor legiști, procurorii au aflat că cele trei persoane găsite decedate ar fi fost omorâte, practic, cam în același timp. Deli-Iorga recunoaște că i-a omorât cu sânge rece Așadar, în urma audierilor, cel mai bun prieten al lui Bogdan Mitu și al soției sale - Gabriela, Geani Deli-Iorga, a dat declarații șocante, determinându-i astfel pe procurori să îl scoată din cercul suspecților pe Bogdan Mitu, cel puțin în cazul a două crime. Deli-Iorga a recunoscut că el i-a omorât pe soții Garoafă, în încercarea disperată de a-i determina pe aceștia să vorbească cu fiica lor, pentru a o convinge să renunțe la ideea de a se despărți de Bogdan. Bărbatul le-a povestit că prietenul lui cel mai bun l-a sunat luni dimineață, disperat, povestindu-i că Gabriela vrea să divorțeze de el. Bogdan părea pierdut și i-a dat de înțeles că nu mai are de ce să trăiască… Mai mult, el i-a închis apoi brusc telefonul și, ulterior, nu i-a mai răspuns. Geani a fost impresionat de durerea prietenului său și și-a spus că trebuie să facă ceva pentru a-i împăca pe cei doi soți Mitu. A plecat de la serviciu, a consumat o sticlă cu băuturi alcoolice, după care s-a deplasat la locuința familiei Garoafă, din Cernavodă. Acolo, a încercat să stea de vorbă cu tatăl Gabrielei, Petre, în timp ce îl ajuta să mute un pat care se afla într-un beci al locuinței. Din spusele tânărului, Petre s-ar fi aflat și el sub influența alcoolului. Atunci când Deli-Iorga i-a spus că ar trebui să vorbească cu fiica lui, să o convingă că nu face bine că se desparte de Bogdan, Petre Garoafă ar fi reacționat violent. Mai mult, ar fi luat un cuțit și ar fi încercat să-l atace. Între cei doi a avut loc o luptă, Deli-Iorga a reușit să pună mâna pe cuțit și, într-un moment de nebunie și inconștiență, l-a lovit pe bărbat de l-a lăsat într-o baltă de sânge. S-a întors la locul crimei El a părăsit apoi beciul și a mers în casă, unde a găsit-o pe Elena Garoafă preparând o cafea. Femeia nu a bănuit nicio clipă ce s-a petrecut în beci. Realizând însă că nu poate lăsa martori în urma sa, Geani Deli-Iorga a atacat-o și pe femeie, cu un alt cuțit pe care l-a găsit în bucătărie. A lovit-o cu sălbăticie. Acest lucru l-au de-monstrat și rezultatele necropsiei, care au stabilit că cei doi soți au fost omorâți cu câte 25 - 30 de lovituri de cuțit. Șocat de propriile porniri, Deli-Iorga le-a povestit anchetatorilor că a plecat acasă, unde a mai con-sumat o cantitate de alcool. Și-a dat seama că nu a șters urmele celor două crime comise, astfel că, în scurt timp, el s-a întors la locuința soților Garoafă. A luat cadavrul lui Petre Garoafă și l-a ascuns sub un pat, iar pe cel al Elenei Garoafă l-a îndesat într-un șifonier. Pentru că unul dintre vecini era în fața porții și dădea zăpada, Geani Deli-Iorga a fost nevoit să mai stea în casă, lângă cele două cadavre, câteva ore, pentru a putea pleca fără să-l vadă cineva. Deli-Iorga arestat pentru 29 de zile Aseară, judecătorii de la Tribunalul Constanța au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a lui Geani Deli-Iorga pentru comiterea infracțiunilor de omor deosebit de grav și tâlhărie. Ieri, la cimitirul din Cernavodă, cadavrele soților Elena (55 de ani) și Petre Garoafă (62 de ani), și a fiicei lor adoptive, Gabriela Mitu (21 de ani), au fost înmor-mântate. Bogdan Mitu va fi în continuare căutat în apele Canalului Dunăre Marea Neagră, dar este dat și în urmărire generală, în eventualitatea în care el ar fi ieșit, totuși, în viață din apele înghețate ale Dunării, după ce și-a omorât soția.