Martori cu identitate protejată audiaţi în dosarul „Bamburic“

Martori cu identitate protejată audiați în dosarul „Bamburic“

Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat cercetările judecătorești în dosarul în care sunt cercetați, în stare de arest preventiv, Daniel Lili Dediu, Dănuț Maricel Mustață și Grigore Nicolae Dănilă, acuzați că, în luna ianuarie 2008, au încercat să-l omoare, cu nouă focuri de armă, pe omul de afaceri constănțean Liviu Dorin Bamburic. Acesta din urmă a reușit să supraviețuiască, iar anchetatorii, vreme de câteva luni bune, au urmărit anumite piste privind un grup de tineri, din Galați, care ar fi fost plătiți de anumiți afaceriști din Constanța, parteneri de afaceri, la un moment dat, cu Bamburic, să-l asasineze pe acesta din urmă. Beneficiile care curgeau din eliminarea acestuia ar fi îmbogățit peste noapte anumite persoane. Potrivit procurorilor, creierul acțiunii a fost un asociat al lui Bamburic, Dragoș Boștină, care ar fi plătit suspecților 40.000 de euro pentru a-l ucide pe partenerul său de afaceri. Oamenii legii spun că Bamburic urma să fie eliminat și, astfel, Boștină ar fi câștigat milioane de euro din tranzacțiile cu terenuri, pentru care avea procuri. Dragoș Boștină este cercetat, dar în stare de libertate, deoarece procurorii nu au strâns, încă, suficiente probe pentru a-l aresta și nici pentru a-l trimite în judecată. Așa s-a ajuns la cei trei suspecți din Galați, unul dintre ei, Daniel Lili Dediu, fiul unui influent om de afaceri local. În prezent, după o punere în libertate a celor trei (în primăvara lui 2009) de către Curtea de Apel Constanța și o rearestare la numai câteva luni, când procurorii au decis și trimiterea lor în judecată, procesul continuă prin audierile de martori. Vineri, a fost rândul a trei martori cu identitate protejată să fie audiați de judecători. După ce tehnica a cam dat de cap tehnicienilor IT de la instanțele judecătorești, întârziind demararea audierilor de martori cu câteva ore și mutarea ședinței de judecată în altă sală decât cea stabilită, completul de judecată a fost în măsură să treacă la treabă. Dacă primii doi martori cu identitate protejată nu au declarat nimic spectaculos, ci doar au afirmat că l-ar fi văzut pe Dediu într-o mașină Ford Escort, prin Galați, dar fără a putea da prea multe detalii, cel de-al treilea a spus lucruri mult mai interesante. Este vorba de martorul sub acoperire „Eugen Cristescu” (n.r. - nu acesta este numele real al persoanei respective) care a spus că a fost coleg de serviciu cu doi dintre inculpați. El a spus că, împreună cu un grup de colegi, în luna ianuarie 2008, s-au uitat la televizor, unde au văzut că un bărbat din Constanța a fost împușcat în scara unui bloc. „L-am auzit pe Dănilă, după o săptămână, afirmând că a fost lăsat în Constanța, iar alte persoane mi-au spus că Dănilă a fost cel care ar fi tras cu arma. La scurt timp, am văzut la Dănilă o sumă de bani, în jur de 5.000 de euro. Ulterior, în februarie - martie 2008, am aflat de la Nicolae Dobrea, că de fapt Mustață a împușcat victima, și nu Dănilă” - a declarat martorul. De asemenea, el ar fi auzit că Dediu nu ar fi avut curaj să tragă cu arma, astfel că l-a pus pe Mustață, care, atunci când este în stare de ebrietate, devine violent. De asemenea, martorul a mai spus: „am aflat că, după luna ianuarie 2008, Mustață și-a rezolvat niște probleme financiare, el despăgubind o femeie pentru că o accidentase cu mașina, dându-i 7.000 de lei, ulterior dându-i și alți bani, apoi a fost în Bulgaria ca să facă anumite cumpărături pentru fiul lui”. Pentru audierea protejată a celor trei martori, aceștia din urmă s-au aflat într-o cameră alăturată sălii de judecată, imaginile video transmise în direct fiind caroiate, iar vocile persoanelor ascultate erau distorsionate. Pentru că nu o singură dată, pe imaginile vizionate s-a putut observa, în timpul audierii martorilor, că anumite persoane „suflă” răspunsul pe care ar trebui să îl dea persoana audiată, avocatul celor trei inculpați a solicitat ca la audierea altor martori cu identitate protejată să asiste un consilier de probațiune. La termenul următor de judecată, care a fost stabilit pentru data de 2 aprilie, vor fi audiați alți martori, printre care se află și Cristian Fălcuș, zis „Ipu”, implicat în mai multe scandaluri privind anumite bande de interlopi din Constanța.