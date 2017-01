Martori cheie audiaţi în procesul tragediei de pe strada Mircea cel Bătrân

Martori cheie audiați în procesul tragediei de pe strada Mircea cel Bătrân

Ieri, la Judecătoria Constanța au continuat audierile de martori în procesul în care Radu Popescu este judecat, în stare de arest preventiv, pentru că l-a omorât, la data de 26 noiembrie 2011, într-un accident de circulație produs pe strada Mircea cel Bătrân, pe fostul fotbalist Vasile Luban, de 71 de ani.Unul dintre martorii audiați ieri este chiar jandarmul care l-a prins pe inculpat, la scurt timp de la producerea accidentului, într-un local din împrejurimi.Plutonierul Florin Florea a povestit cum l-a urmărit pe Popescu și l-a somat să se oprească, dar acesta, dându-și seama că jandarmul nu a armat arma, nu a oprit ci, dimpotrivă, și-a continuat fuga. Când l-a prins, în WC-ul unui local de pe bulevardul Tomis, militarul a povestit că Popescu se afla în stare de șoc și era speriat. „Chiar și după ce s-a spălat pe față, inculpatul se afla în stare de șoc. Era speriat, se plimba de colo-colo și se întreba: «Ce am făcut?»”, a spus martorul. Acesta a mai declarat că Popescu era băut, pentru că emana halenă alcoolică, dar se putea ține pe picioare și putea comunica.Jandarmul Florin Florea, a mai spus judecătorilor că a fost contactat, de anumite persoane „suspecte” în legătură cu acest caz.„Am fost contactat personal, aici, la Judecătorie, în urmă cu două săptămâni, de un domn care mi-a spus că face parte dintr-o asociație sportivă din Galați, care s-a dat drept prieten cu victima, dar care s-a interesat mai mult despre inculpat. După ce l-am legitimat am constatat că pe acesta îl cheamă Lucian Popescu, are 65 de ani și este din Constanța”, a declarat Florin Florea. El a prezentat datele persoanei respective instanței de judecată pentru a face verificări.De asemenea, „la câteva zile după accident, am fost căutat la unitate de un domn pe nume Priboi sau Priboiu, care a spus că este rudă cu victima, ce le-a zis șefilor mei că vrea să mă recompenseze pentru că am făcut o faptă bună. Acesta a vorbit cu șeful meu, care mi-a cerut aprobarea să îi dea numărul meu de telefon, dar acest domn nu m-a contactat”, a mai declarat jandarmul.Un alt martor care era în zonă la producerea accidentului este George Cătălin Petrișor. El le-a spus judecătorilor că l-a văzut pe inculpat când a luat-o la fugă pe bulevardul Tomis.„Victima se afla la aproximativ doi metri, sprijinită de gardul viu. Pe capota mașinii și pe parbriz am văzut urme de substanță din capul victimei. Aceasta se afla poziționată într-un unghi de 45 de grade, cu picioarele pe pământ, dar cu corpul sprijinit de gardul viu. Rănile erau vizibile”, a spus martorul. Acesta a mai spus: „Victima nu putea fi văzută din prima, având în vedere că era susținută de gardul viu și era poziționată spre stradă”.„Nu am nici-o treabă cu accidentul!”Judecătorii au mai audiat, ieri, doi pompieri de la ISU Dobrogea. Marian Bucur a declarat că, în ziua respectivă, în jurul orei 7, se afla în curtea Inspectoratului, când a auzit o bubuitură.„În parcul din fața ITM am văzut o mașină, de unde ieșea fum sau aburi. Am strigat la un coleg să aducă un stingător, după care am luat-o la fugă să acord primul ajutor. Am văzut că ușa din dreapta era deschisă, m-am uitat în mașină și nu era nimeni. Când m-am dus în spatele mașinii, la 5-6 metri, unde era un gard viu, am văzut o victimă sprijinită de gard, care avea o lovitură la cap. Am sunat la 112. Am văzut apoi inculpatul luând ceva din torpedo, după care a luat-o la fugă și s-a urcat într-un taxi. Oamenii au început să strige: «Opriți-l! Opriți-l! Vrea să fugă!»”, a spus militarul.Un alt pompier, coleg al acestuia, le-a povestit magistraților că, la un moment dat, a văzut o persoană care a intrat în mașină (nimeni altul decât inculpatul), a luat acte, moment în care martorul l-a întrebat dacă este șoferul, dar el i-a spus: „Nu am nici-o treabă cu accidentul!”.Tot ieri, inculpatul a solicitat magistraților eliberarea provizorie sub control judiciar. El le-a spus spășit acestora: „Sunt conștient de greșeala pe care am făcut-o. Sunt conștient că va trebui să plătesc pentru fapta mea. Solicit punerea în libertate, vă asigur că voi respecta tot ceea ce îmi va impune instanța și că nu voi încerca să influențez martorii”. Instanța a dispus însă respingerea cererii formulate de inculpat, iar următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 9 februarie, când vor fi audiați alți martori.