Primăria Mangalia promovează valorile

Marius Saioc, criminalistul care a performat la atletism

Conform unui proiect al municipalității Mangalia, pe panoul din centrul orașului, lunar, este promovată imaginea unei persoane de la nivel local, care, de-a lungul timpului, s-a evidențiat într-un domeniu de activitate.Atletul Marius Saioc este una dintre aceste persoane, care, prin eforturi proprii, a reușit să facă performanță în sport, situându-se întotdeauna pe podiumul competițiilor naționale și internaționale la care a participat. Deși în viața de zi cu zi el este polițist, atletismul rămâne pentru criminalistul Poliției Mangalia pasiunea care îl propulsează spre cele mai înalte țeluri. A debutat la CSS Mangalia, clasa prof. Paul Ciupercă, în anul1984, și a continuat activitatea sportivă la ramura săritura în lungime și triplu salt până în 1992, când s-a îndreptat către o carieră militară. Însă, gândul că s-a rupt definitiv de sportul îndrăgit nu i-a dat pace mult timp. Așa că, a revenit în atletismul de performanță în anul 2012, la secția Masters, animat de dorința de a câștiga medalie după medalie. A fost nevoit să concureze pentru CFR Constanța în anii 2012-2013, perioadă în care a câștigat titlul de campion balcanic în cadrul competițiilor de la Izmir și Zagreb și multiple alte medalii de aur și argint la categoria 35-39 de ani, obținute la concursurile de atletism din țară. De menționat este faptul că, toate aceste rezultate le-a obținut fără a dispune de resurse financiare pe măsura efortului depus și fără a avea o bază de antrenament adecvată. „Orice deplasare către un concurs internațional implică eforturi financiare substanțiale pentru transport, cazare și taxe de concurs. Am renunțat la multe alte lucruri în favoarea sportului și în defavoarea familiei pentru a-mi îndeplini obiectivele. Însă, mă bucur că membrii familiei îmi sunt mereu alături și mi-au înțeles pasiunea și motivația care mă impulsionează să merg mai departe”, afirmă sportivul. El și-a dorit dintotdeauna să activeze la Mangalia, dar, pentru că în oraș nu a existat o secție de atletism la niciun club sportiv, a fost nevoit să ia drumul Constanței. Însă, datorită unei colaborări deficitare în cadrul clubului de la județ, în prezent, Marius Saioc se antrenează în orașul unde locuiește dintotdeauna, grație CS „Noua Generație”, condus de prof. Ciprian Broască, care a depus toate eforturile să înființeze o secție de atletism, unde pot evolua și alți sportivi.Dorește să devină antrenorPrima participare a atletului, pe anul în curs, de data aceasta reprezentând Mangalia și implicit clubul din care face parte, este pe 8 Martie, la Campionatul Național de Sală de la București. În aceeași lună, în perioada 25-30 martie, el va participa la Campionatul Mondial de Atletism Indoor - Budapesta. „Principalul meu obiectiv la acest concurs de talie mondială este să mă clasez în primii 12 sportivi, ceea ce înseamnă că am șanse pentru a intra în finală. Voi participa la ambele probe: săritura în lungime și triplu salt. Totodată, îmi doresc să depășesc propriul rezultat de 12 metri și 14 centimetri, care reprezintă noul record național. Competiția este acerbă, vor fi prezenți aproximativ 3000 de sportivi din peste 60 de țări, dar nu mă sperie, ba dimpotrivă, mă ambiționează”, mai spune Marius Saioc. Tot în calendarul competițional 2014, se înregistrează participarea la Campionatul European de pistă de la Izmir-Turcia, care va avea loc în luna august, Campionatul Național de pistă din luna iunie, Jocurile Balcanice de Atletism din Bulgaria, unde sportivul își propune să depășească propriile rezultate. Ca proiecte de viitor, sportivul își dorește, în cazul în care se concretizează înființarea unei baze adecvate pentru practicarea atletismului în Mangalia, să antreneze copiii orașului pasionați de acest sport. „Vreau să încep și școala de antrenori pentru a activa în cadrul clubului și ca antrenor de copii, pentru că, în opinia mea, atletismul este cel mai complex și frumos sport”, precizează multiplul campion balcanic.Dincolo de rezultatele extraordinare și pasiunea pentru atletism, sportivul Marius Saioc are nevoie de susținere financiară pentru a continua acest drum al sportului de performanță. Cei care vor să îl susțină financiar pot vira bani în contul clubului „Noua Generație” deschis la BCR Mangalia cu specificația Marius Saioc.